Запретить иностранцам работать таксистами хотят в Госдуме

Депутаты Госдумы в 2019 году предложат поправки к законопроекту о такси, которые запретят работать водителям без российского гражданства на легковом такси, заявил председатель комитета по транспорту и строительству Госдумы Евгений Москвичев.

«Напомню, мы приняли в первом чтении законопроект о такси, и надеюсь, в 2019 году закон о легковом такси мы доработаем и примем в окончательном виде. Еще раз хочу повторить, в нем однозначно будет предложения и поправки депутатов: иностранным водителям без российского гражданства будет запрещено работать на легковом такси», — предает слова Москвичева его пресс- служба.

Парламентарий отметил, что в 2019 году парламентариям также предстоит принять закон по телемедицине.

«Хочу также сказать, что нам нужно в будущем году закон по телемедицине срочно принимать. Мы недавно в Госдуме установили аппарат, которые проверяет состояние здоровья человека, многие из депутатов прошли осмотр и наглядно увидели, как на расстоянии проходит проверка предрейсового состояния водителя, который выезжают на дороги, и что обмануть такой аппарат нельзя», — пояснил депутат.

В декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект об агрегаторах такси. В ходе его обсуждения был поднят вопрос о дальнейшем совершенствовании этой законодательной инициативы, передает РИА Новости.

Такси с иностранным акцентом?

Речь о безопасности движения, а не о том, чтобы поссориться с братскими республиками, прокомментировал в эфире радио Sputnik член комитета ГД по транспорту и строительству Максим Сураев.

«Речь идет о безопасности граждан, которые пользуются услугами такси. Если временный житель из братских республик действительно хочет легально работать, нет никаких проблем. У нас есть процедура получения гражданства. Водителей без российского гражданства мы не можем подвести под наше законодательство», – рассказал Максим Сураев.

Максим Сураев объяснил, почему важно регулировать работу таксистов.

«Эти люди, приезжие, работают на износ. Это влияет на безопасность людей, которые заказывают такси, и на безопасность на дороге вообще. Манера вождения таксистов ужасная – перестроение без поворотников, вклинивание непонятно куда, езда с нарушениями, непропуск пешеходов. В этом деле надо наводить порядок. Люди, заказывая такси, должны быть уверены, что приедет вменяемый человек, который не работал до этой поездки 15-20 часов, не уснет за рулем, не нарушит правила дорожного движения», – считает Максим Сураев.