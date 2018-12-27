Запретить иностранцам работать таксистами хотят в Госдуме

Первым делом после ДТП водитель убрал с автомобиля «шашечки» такси
Депутаты Госдумы в 2019 году предложат поправки к законопроекту о такси, которые запретят работать водителям без российского гражданства на легковом такси, заявил председатель комитета по транспорту и строительству Госдумы Евгений Москвичев.
«Напомню, мы приняли в первом чтении законопроект о такси, и надеюсь, в 2019 году закон о легковом такси мы доработаем и примем в окончательном виде. Еще раз хочу повторить, в нем однозначно будет предложения и поправки депутатов: иностранным водителям без российского гражданства будет запрещено работать на легковом такси», — предает слова Москвичева его пресс- служба.
Парламентарий отметил, что в 2019 году парламентариям также предстоит принять закон по телемедицине.
«Хочу также сказать, что нам нужно в будущем году закон по телемедицине срочно принимать. Мы недавно в Госдуме установили аппарат, которые проверяет состояние здоровья человека, многие из депутатов прошли осмотр и наглядно увидели, как на расстоянии проходит проверка предрейсового состояния водителя, который выезжают на дороги, и что обмануть такой аппарат нельзя», — пояснил депутат.
В декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект об агрегаторах такси. В ходе его обсуждения был поднят вопрос о дальнейшем совершенствовании этой законодательной инициативы, передает РИА Новости.
Такси с иностранным акцентом?
Речь о безопасности движения, а не о том, чтобы поссориться с братскими республиками, прокомментировал в эфире радио Sputnik член комитета ГД по транспорту и строительству Максим Сураев.
«Речь идет о безопасности граждан, которые пользуются услугами такси. Если временный житель из братских республик действительно хочет легально работать, нет никаких проблем. У нас есть процедура получения гражданства. Водителей без российского гражданства мы не можем подвести под наше законодательство», – рассказал Максим Сураев.
Максим Сураев объяснил, почему важно регулировать работу таксистов.
«Эти люди, приезжие, работают на износ. Это влияет на безопасность людей, которые заказывают такси, и на безопасность на дороге вообще. Манера вождения таксистов ужасная – перестроение без поворотников, вклинивание непонятно куда, езда с нарушениями, непропуск пешеходов. В этом деле надо наводить порядок. Люди, заказывая такси, должны быть уверены, что приедет вменяемый человек, который не работал до этой поездки 15-20 часов, не уснет за рулем, не нарушит правила дорожного движения», – считает Максим Сураев.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10