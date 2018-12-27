6 млрд рублей вернут в виде налоговых вычетов жители Новосибирской области

Почти 92% общего количества деклараций по налогу на доходы физических лиц, поданных за 11 месяцев, представлено налогоплательщиками Новосибирской области для получения налоговых вычетов. Это на 11% больше, чем было представлено в 2017 году. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе регионального управления ФНС.
Всего в налоговые органы региона с начала года поступило 228,3 тыс. деклараций. Общая сумма налога, заявленная налогоплательщиками к возврату из бюджета, по состоянию на 1 декабря составила 6,2 млрд рублей. (на 14% превышает сумму налога, подлежащую возврату из бюджета по состоянию на 01.12.2017 г.).
Увеличилось количество представленных налоговых деклараций, в которых заявлены:
– имущественные налоговые вычеты в связи с приобретением жилья – на 9%;
– социальные вычеты – на 14%;
– инвестиционный вычет – в 2 раза больше, чем было в прошлом году.
Начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области Ирина Демиденко напоминает: налоговые вычеты не могут применять физические лица, освобожденные от уплаты НДФЛ в связи с тем, что у них в принципе отсутствует облагаемый доход. К ним относятся, например, безработные, не имеющие иных источников дохода, кроме государственных пособий по безработице, а также индивидуальные предприниматели, которые применяют специальные налоговые режимы и не имеют иных доходов, облагаемых по ставке 13%.
Таким образом, воспользоваться правом на получение налоговых вычетов могут только те физические лица, которые уплачивают НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке 13%.
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