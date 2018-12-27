Руководители «Яндекса» и «Альфа-банка» не пришли на встречу с Путиным

В этом году на встречу президента Владимира Путина с представителями бизнеса не пришли Аркадий Волож («Яндекс»), Петр Авен (Альфа-банк), Виталий Савельев («Аэрофлот»), Сергей Чемезов («Ростех»), следует из схемы рассадки, которая оказалась в распоряжении РБК. Также в этом году на встрече нет владельца «Промышленных инвесторов» Сергея Генералова.

Из тех, кого не было в прошлом году, на этот раз пригласили президента Infowatch Наталью Касперскую, председателя правления «Сибура» Дмитрия Конова, владельца «Эр-Телекома» Андрея Кузяева, главу ФСК Андрея Мурова, президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, предправления «Газпром нефти» Александра Дюкова, главу «Русагро» Вадима Мошковича.

В «Яндексе» отказались от комментариев по поводу отсутствия на встрече Воложа. Источник РБК, близкий к компании, отметил, что бизнесмена приглашали на встречу и в этом году, но он сейчас находится не в России.

Петр Авен и Михаил Фридман не смогли принять участие во встрече с президентом, так как на момент получения приглашения уже находились в поездках очень далеко от Москвы, рассказал РБК представитель акционеров «Альфа-Групп».

В пресс-службе «Ростеха» сообщили РБК, что Сергей Чемезов отсутствовал по причине болезни. «Он простудился», — пояснил представитель корпорации.

Ранее глава РСПП Александр Шохин рассказал о том, что в этом году на встрече Путина с бизнесменами будет обсуждаться тема санкций. «Думаю, сам президент поднимет этот вопрос», — сообщил он журналистам.

В прошлом году встреча Путина с крупнейшими предпринимателями прошла в Кремле 21 декабря. В ходе встречи Путин сообщил, что с 2018 года поручил обеспечить выпуск специальных облигаций для возвращения капиталов в Россию.

Спустя сутки после встречи в Кремле в 2017 году стало известно о мировом соглашении между «Роснефтью» и АФК «Система». Последняя согласилась возместить «Башнефти» 100 млрд руб. Один из участников встречи рассказывал РБК, что о теме взаимоотношения компаний Путин упоминал словами: «Время позднее, а главы «Системы» и «Роснефти» не успеют договориться». Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что эта фраза прозвучала в «достаточно свободной и шутливой атмосфере».

Источник: РБК