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Забрызганный грязью госномер — не повод для лишения прав

При наклеивании пленок и изоленты на знак есть умысел. А при наших погодных условиях, нечищеных дорогах умысла в изменении автомобильного номера нет.

27.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Забрызганный грязью госномер не повод для лишения прав

Номер на федеральной трассе в Бердске в непогоду мгновенно пачкается

Высокий суд принял важное для всех водителей решение в нынешний непогожий сезон, хотя само дело тянулось с 2016 года. А ситуация проста, как обычный булыжник. И главное, никаких изменений в рассмотрении подобных вопросов не происходит уже множество лет.

Напомним, что еще в 2006 году Пленум Верховного суда пояснял, как применять в таких случаях те или иные нормы. Но видно, наука в прок не идет. Верховному суду по-прежнему приходится рассматривать подобные дела.

Новая оказия случилась 12 ноября 2016 года на Ленинском проспекте в Москве. Некий водитель Гвоздев был остановлен сотрудниками ГИБДД. В отношении него был составлен протокол о том, что он якобы управлял автомобилем с госзнаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих и затрудняющих их идентификацию. Водитель с этим утверждением не согласился.

Проблема была в том, что номера его машины были заляпаны снегом и грязью. А так как на улице был глубокий минус, то и оттереть их до полной читаемости без повреждения номера не получилось.

Тем не менее сотрудники ГИБДД составили протокол именно по части 2 статьи 12.2 КоАП. Это ответственность за управление машиной с номерами, оборудованными материалами, препятствующими их идентификации.

То есть за то же самое, если бы автомобилист на нижнюю часть цифры восемь наклеил белую изоленту, или в середине «0» наклеил черную полоску.

Ответственность за такое нарушение довольно суровая — 5 тысяч рублей штрафа или лишение прав на срок от одного месяца до трех.

Но при наклеивании пленок и изоленты есть умысел. А при наших погодных условиях, нечищеных дорогах умысла в изменении номера нет.

Тем не менее и мировой суд, и апелляционный, и кассационный посчитали, что лед на номере — это «оборудование регистрационных знаков материалами, препятствующими их идентификации».

Однако Верховный суд еще раз указал нижним инстанциям на их ошибку. Он напомнил, что в пункте 5.1 постановления Пленума ВС от 24 октября 2006 года объективную сторону состава нарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.2 КоАП, образуют следующие действия водителя. А именно управление без регистрационных знаков (в том числе без одного из них). Также при наличии знаков, установленных в нарушение требований госстандарта на не предусмотренных для этого местах (в том числе только одного из них). И со знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих идентификацию этих знаков (в том числе только одного из них).

При этом заместитель председателя кассационного суда пришел к выводу о том, что знак автомобиля был закрыт снегом с применением специального средства, удерживающего природный материал. Однако на основании каких доказательств был сделан такой вывод, в упомянутом постановлении не говорится. Какое специальное средство было использовано для удерживания природного материала, также неизвестно.

Переквалификация деяния водителя Гвоздева на часть 1 статьи 12.2 КоАП также невозможна, потому что не установлена возможность читаемости заднего номера. Поэтому ВС отменил все решения нижестоящих судов. Но автомобилисту потребовался год на доказывание своей невиновности.

Проблема в том, что некоторые недобросовестные сотрудники ГИБДД загружают лишней работой суды. А некоторые судьи по каким-то непонятным причинам не знают о существовании разъяснений Пленума Верховного суда.

Компетентно
Сергей Смирнов, юрист:

— Действительно, такая ситуация, когда в зимнее время водителей останавливают за нечитаемые регистрационные знаки, — не редкость. Однако здесь нужно понимать, что, с одной стороны, есть определенная проблема, когда автовладелец специально делает знаки нечитаемыми. А с другой, эти самые знаки могут стать нечитаемыми «благодаря» погодным условиям.

При этом, когда водителей обвиняют в управлении автомобилем с нечитаемыми регистрационными знаками, не принимаются во внимание реальные обстоятельства. Например, погодные или дорожные условия.

Фактически все отдается на откуп конкретному сотруднику ДПС. А если так, то было бы правильно ввести ответственность сотрудника ГИБДД за обоснованность привлечения водителя к такой ответственности.

Источник: РГ


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Очередной пример разумности конституционного суда РФ.

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