10 млн рублей заложили в бюджет на газопровод чиновники Бердска

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы мэру Бердска Евгению Шестернину от наших читателей. 5 декабря акция завершилась. Бердчане задали мэру около 60 вопросов, которые их тревожат.

Евгений Шестернин дал ответы «Курьер. Среда. Бердск», которые мы публикуем.

Вопрос: Когда будет газифицирован Юго-Восточный район? Укажите, пожалуйста, точный год, когда я смогу подключить его и переехать жить в свой дом?

Ответ: Заявка на выделение денежных средств на 2019 год на строительство газопровода высокого давления по проекту «Газоснабжение жилых домов по улице Радищева города Бердска Новосибирской области. Газопровод высокого давления. ШРП» направлена 2 июля 2018 года в министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Местным бюджетом заложено финансирование в размере 10 141 200 рублей на следующий год.

В случае выделения денег из областного бюджета в 2019 году, строительство газопровода высокого давления до микрорайона Юго-Восточного будет выполнено в 2019-2020 годах.