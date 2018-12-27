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10 млн рублей заложили в бюджет на газопровод чиновники Бердска

Деньги направят на газификацию ул. Радищева. Если область выделит деньги на газ в 2019 году, то он появится в микрорайоне Юго-Восточном.(ОТВЕТЫ МЭРА НА ВОПРОСЫ БЕРДЧАН. ИТОГИ 2018 ГОДА)

27.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
10 млн рублей заложили в бюджет на газопровод чиновники Бердска

Газ ждут в домах Бердска

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы мэру Бердска Евгению Шестернину от наших читателей. 5 декабря акция завершилась. Бердчане задали мэру около 60 вопросов, которые их тревожат.

Евгений Шестернин дал ответы «Курьер. Среда. Бердск», которые мы публикуем.

Вопрос: Когда будет газифицирован Юго-Восточный район? Укажите, пожалуйста, точный год, когда я смогу подключить его и переехать жить в свой дом?

Ответ: Заявка на выделение денежных средств на 2019 год на строительство газопровода высокого давления по проекту «Газоснабжение жилых домов по улице Радищева города Бердска Новосибирской области. Газопровод высокого давления. ШРП» направлена 2 июля 2018 года в министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Местным бюджетом заложено финансирование в размере 10 141 200 рублей на следующий год.

В случае выделения денег из областного бюджета в 2019 году, строительство газопровода высокого давления до микрорайона Юго-Восточного будет выполнено в 2019-2020 годах.


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Повышения зарплаты желают себе в 2019 году жители Новосибирска Лучшими в Сибири признаны спасатели Бердска Каким будет прожиточный минимум пенсионера в 2019 году?

(2) Комментариев

  1. Аноним

    А жители микрорайона Южного за свой счет скинулись и провели газ по микрорайону .Администрация ничего не сделала .Пора прокуратуру подключать где деньги на микрорайон Южный выделенные на газ.

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  2. Сибиряк

    Пой песню пташка, пока петушок клюет зернышко!

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