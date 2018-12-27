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Отказываются ремонтировать бесхозную канализацию на ул. Звездной в Бердске

Это станет возможным, когда КБУ возьмет коммунальную сеть на баланс. В 2019 году планируется капремонт двух насосных агрегатов КНС, обустройство ограждения и подъезда к ней.(ОТВЕТЫ МЭРА НА ВОПРОСЫ БЕРДЧАН. ИТОГИ 2018 ГОДА)

27.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
Отказываются ремонтировать бесхозную канализацию на ул. Звездной в Бердске

Канализация Бердска — одна из самых больших проблем города

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы мэру Бердска Евгению Шестернину от наших читателей. 5 декабря акция завершилась. Бердчане задали мэру около 60 вопросов, которые их тревожат.

Евгений Шестернин дал ответы «Курьер. Среда. Бердск», которые мы публикуем.

Вопрос: У остановки «Космическая» находится КНС, сегодня ее можно назвать «миной замедленного действия», систематические аварии в течение 6 лет, можно проверить в диспетчерской, не позволяют нам пользоваться стоками в полном объеме. Состояние КНС плачевное — сгнившая металлическая будка, один насос, фундамент лопнул, а квартал большой. Экстренные службы реагируют только после затопления наших домов, в частности дом № 10 по улице Звездной. В прошлом году мы задали вопрос уже бывшему директору МУП КБУ Кожину, когда систематические аварии перестанут иметь место быть. Был дан ответ — «Меньше нужно сра..ь!»Вопрос вам, что вы ответите?

Ответ: Водоотведение объектов капитального строительства в Микрорайоне «1-20» Бердска осуществляется по системе внутриквартальных сетей канализации с последующей перекачкой канализационной насосной станции, расположенной в Микрорайоне «1-20» в муниципальную систему канализации.

В настоящее время, согласно постановлению администрации, внутриквартальные сети по улице Звездной и КНС утверждены в перечне бесхозных сетей и МУП КБУ определен эксплуатирующей организацией, осуществляющей их содержание и обслуживание.

Факты подпоров на внутриквартальной сети имеют место быть. Подпоры действительно фиксируются в диспетчерской службе комбината бытовых услуг и службы предприятия принимает меры по их устранению. Жильцам Микрорайона «1-20» было рекомендовано использовать канализацию по назначению в связи с тем, что из системы канализации извлекается строительный мусор, песок, монтажная пена, средства личной гигиены и пищевые отходы.

Кроме того, в целях предотвращения подтопления подвальных помещений жилых домов собственник индивидуального дома или управляющая компания МКД должны обеспечить герметизацию внутренних и наружных стен подвального помещения в местах выхода канализационных выпусков, герметичность трубопроводов, фасонных частей, стыковых соединений, ревизий и прочисток в системах канализации дома.

В отдельных случаях КБУ было вынуждено привлекать заказчика-застройщика ООО «Стройрегионсервис», который производил очистку смотровых колодцев от строительного мусора и ремонт разрушенных смотровых колодцев, а также при устранении подпора на сборном коллекторе перед КНС была привлечена спецтехника сторонней организации, из коллектора был извлечен детский стульчик, ветошь и прочий бытовой и строительный мусор.

Что касается КНС, то она относится к объекту II категории электроснабжения и получает питание от двух вводов 0,4 кВ со стороны РП-19, принадлежащего заказчику-застройщику ООО «Стройрегионсервис» без автоматического включения резерва. При исчезновении напряжения по одному из вводов, переключение на резервный ввод в ручном режиме выполняют специалисты КБУ, обслуживающие КНС. При этом КНС устроена по принципу работы в автоматическом режиме с отсутствием оперативного персонала.

Для поддержания нормальной работоспособности электрооборудования электромонтерами КБУ производится планово-предупредительные ремонты и осмотры согласно графику. В 2019 году комбинатом бытовых услуг запланированы капитальные ремонты двух насосных агрегатов в КНС, обустройство ограждения территории КНС, организация подъезда к ней.

Необходимость капитальных ремонтов павильона и конструкций КНС будет рассмотрена после передачи ее в хозяйственное ведение на баланс КБУ и включения затрат на водоотведение.


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(4) Комментариев

  1. Галыч

    Раньше, когда сдавался дом, КБУ принимала на баланс коммуникации (комиссией) и можно было спросить с застройщика. А сейчас в колодцы забитые кирпичом строительным мусором кто заглядывает когда сдается дом?

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  2. Аноним

    звездная 10 — это таунхаусы чтоли?

    Thumb up 4 Thumb down 0

  3. Новый мэр

    А оплату не отказывается принимать за стоки КБУ?

    Thumb up 0 Thumb down 2

  4. Аноним

    Простите,может стоит обеспечить станцию «оперативным пеосоналом»? Домов там много ,по немногу сктнутся на з.п. днжурным,и вопрос решится сам собой…

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