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Уволят по статье экс-главу ГИБДД по Новосибирской области

Суд отказался удовлетворить иск Сергея Штельмаха. Он просил обязать МВД изменить формулировку увольнения. СМИ писали о его отношении к выдаче «непроверяйки» депутату.

27.12.2018 Фото: Nso.ru 6 коммент.
 
Уволят по статье экс главу ГИБДД по Новосибирской области

Экс-начальник ГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах

Центральный районный суд Новосибирска отказал в удовлетворении иска бывшего начальника новосибирского управления ГИБДД Сергея Штельмаха, просившего обязать МВД изменить формулировку его увольнения. Об этом сообщили на сайте суда.

«Центральным районным судом Новосибирска отказано в удовлетворении искового заявления Штельмаха С. В. к Министерству внутренних дел России, Главному управлению Министерства внутренних дел России по Новосибирской области о признании незаконным и подлежащим отмене заключения по материалам служебной проверки, изменении формулировки увольнения, обязании внести изменения в приказ», — говорится в сообщении.

Штельмах возглавлял областное управление ГИБДД 12 лет, информацию о его увольнении из органов внутренних дел в конце октября подтвердила пресс-служба регионального главка полиции, не назвав причины. Штельмах обратился в суд с иском к МВД, потребовав восстановить его на службе, но позже скорректировал исковые требования, отказавшись от восстановления, но попросив изменить формулировку приказа с «проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел» на «выслугу лет», дающую право на получение пенсии.

Ранее сообщалось, что еще до увольнения Штельмаха следственные органы региона начали в отношении него уголовно-процессуальную проверку, детали которой не разглашались. По итогам проверки в возбуждении уголовного дела было отказано.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», СМИ писали об отношении Штельмаха к выдаче «непроверяйки» депутату Николаю Мочалину.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    даже толком не хотят объяснить людям за что фактически наладили главного гаишника.

    Thumb up 4 Thumb down 3

    • Аноним

      Вам какое дело?
      Это его личная проблема
      ….Что пенсию военную в размере где то 46 тыщ не получит точно
      Как все счас будет

      Thumb up 6 Thumb down 0

  2. Гость

    Надо ему предложить работу директора бердского ПАТП. Знающий человек, с образованием! Потянет, думаю. %) :P

    Thumb up 5 Thumb down 1

  3. Аноним

    У него денег куры не клюют. В атп твой уровень

    Thumb up 1 Thumb down 0

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