Уволят по статье экс-главу ГИБДД по Новосибирской области

Экс-начальник ГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах
Центральный районный суд Новосибирска отказал в удовлетворении иска бывшего начальника новосибирского управления ГИБДД Сергея Штельмаха, просившего обязать МВД изменить формулировку его увольнения. Об этом сообщили на сайте суда.
«Центральным районным судом Новосибирска отказано в удовлетворении искового заявления Штельмаха С. В. к Министерству внутренних дел России, Главному управлению Министерства внутренних дел России по Новосибирской области о признании незаконным и подлежащим отмене заключения по материалам служебной проверки, изменении формулировки увольнения, обязании внести изменения в приказ», — говорится в сообщении.
Штельмах возглавлял областное управление ГИБДД 12 лет, информацию о его увольнении из органов внутренних дел в конце октября подтвердила пресс-служба регионального главка полиции, не назвав причины. Штельмах обратился в суд с иском к МВД, потребовав восстановить его на службе, но позже скорректировал исковые требования, отказавшись от восстановления, но попросив изменить формулировку приказа с «проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел» на «выслугу лет», дающую право на получение пенсии.
Ранее сообщалось, что еще до увольнения Штельмаха следственные органы региона начали в отношении него уголовно-процессуальную проверку, детали которой не разглашались. По итогам проверки в возбуждении уголовного дела было отказано.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», СМИ писали об отношении Штельмаха к выдаче «непроверяйки» депутату Николаю Мочалину.
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даже толком не хотят объяснить людям за что фактически наладили главного гаишника.
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Вам какое дело?
Это его личная проблема
….Что пенсию военную в размере где то 46 тыщ не получит точно
Как все счас будет
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Надо ему предложить работу директора бердского ПАТП. Знающий человек, с образованием! Потянет, думаю.
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Водителем на маршрут!!!Пусть его свои же пежат…
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Вы, прямо наивный парень!
На фига ему наше болото?
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У него денег куры не клюют. В атп твой уровень
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