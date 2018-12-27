Уволят по статье экс-главу ГИБДД по Новосибирской области

Центральный районный суд Новосибирска отказал в удовлетворении иска бывшего начальника новосибирского управления ГИБДД Сергея Штельмаха, просившего обязать МВД изменить формулировку его увольнения. Об этом сообщили на сайте суда.

«Центральным районным судом Новосибирска отказано в удовлетворении искового заявления Штельмаха С. В. к Министерству внутренних дел России, Главному управлению Министерства внутренних дел России по Новосибирской области о признании незаконным и подлежащим отмене заключения по материалам служебной проверки, изменении формулировки увольнения, обязании внести изменения в приказ», — говорится в сообщении.

Штельмах возглавлял областное управление ГИБДД 12 лет, информацию о его увольнении из органов внутренних дел в конце октября подтвердила пресс-служба регионального главка полиции, не назвав причины. Штельмах обратился в суд с иском к МВД, потребовав восстановить его на службе, но позже скорректировал исковые требования, отказавшись от восстановления, но попросив изменить формулировку приказа с «проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел» на «выслугу лет», дающую право на получение пенсии.

Ранее сообщалось, что еще до увольнения Штельмаха следственные органы региона начали в отношении него уголовно-процессуальную проверку, детали которой не разглашались. По итогам проверки в возбуждении уголовного дела было отказано.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», СМИ писали об отношении Штельмаха к выдаче «непроверяйки» депутату Николаю Мочалину.