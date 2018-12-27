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Повышения зарплаты желают себе в 2019 году жители Новосибирска

44% горожан считают 2018 год успешным для себя в карьерном плане. А большинство новосибирцев намерены увеличить свой доход и поменять сферу деятельности в новом году.

27.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Повышения зарплаты желают себе в 2019 году жители Новосибирска

Зарплаты бюджетников не дотягивают до среднеобластного показателя

Портал по поиску работы Зарплата.ру попросил 970 жителей Новосибирска поделиться планами на будущий год.

Раскрывая основные планы на 2019 год, треть новосибирцев рассказали, что хотят поменять работу. 27% горожан планируют научиться чему-то новому, 18% — отправиться в путешествие, 10% — начать заниматься спортом, 8% — проводить больше времени с семьей и близкими. 4% респондентов в наступающем году намерены заняться своим здоровьем, а 3% — жениться или выйти замуж.

Говоря о профессиональных планах, 65% новосибирцев отметили, что надеются увеличить материальный доход в будущем году. 15% опрошенных планируют поменять сферу рабочей деятельности, 11% — посетить курсы повышения квалификации, а 9% — добиться повышения в должности.

При этом 44% жителей Новосибирска признались, что в 2018 году добились определенных успехов в профессиональной деятельности. Треть горожан отметили, что им нечем гордиться в карьерном плане, а 23% затруднились ответить.

Среди главных рабочих успехов 2018 года большинство респондентов обозначили смену работы, освоение новой профессии, повышение квалификации, увеличение дохода и открытие собственного дела.

«Как мы видим, вопрос поиска работы остается актуальным и перед Новым годом. Наши исследования показывают, что ежемесячно новую работу ищут более 300 тысяч россиян. Однако в январе этот показатель обычно идет на спад. Конкуренция на рынке труда в первые недели января значительно меньше, чем обычно, потому что многие соискатели отдыхают, а вот HR-специалисты продолжают поиск хороших специалистов. Поэтому мы рекомендуем не откладывать запланированный поиск работы, а начинать его уже в начале года», — отметил Иван Чирков, руководитель отдела брендинга и PR портала Зарплата.ру.


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