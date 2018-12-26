А вы давно были в Париже?: с «черным небом» месяц живут жители Челябинска

Но пока решение этой проблемы не найдено. Если ситуация не изменится, то смог в недалеком будущем может стать главным брендом. Но и помимо этого в Челябинске происходили события, связанные с экологической тематикой, – как со знаком плюс, так и со знаком минус.

Признание проблемы выбросов

Тема сложной экологической ситуации в крупных промышленных городах (в том числе и в Челябинске) приобрела общефедеральное звучание благодаря президенту РФ Владимиру Путину. 1 марта 2018 года в традиционном послании Федеральному Собранию он сказал:

– На территории всей России мы должны обеспечить высокие стандарты экологического благополучия. Трудно говорить о долгой и здоровой жизни, если до сих пор сегодня миллионы людей пьют воду, которая не соответствует нормам, если выпадает чёрный снег, а жители крупных индустриальных центров из-за смога не видят неделями солнца, как в Череповце, Нижнем Тагиле, Челябинске и некоторых других городах. Мы ужесточили экологические требования к предприятиям, что, безусловно, снизит промышленные выбросы.

7 мая 2018 года президент подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Согласно этому документу, Челябинск и Магнитогорск включены в перечень городов, в которых необходимо реализовать мероприятия по снижению промышленных выбросов в атмосферу.

Визиты министров

В 2018 году Челябинск посетили два федеральных министра экологии и природных ресурсов. В марте на Южный Урал приезжал министр Сергей Донской, в ноябре – его преемник Дмитрий Кобылкин.

Во время визита Донского в правительстве Челябинской области обсуждались темы перехода промышленных предприятий на наилучшие доступные технологии, рекультивации челябинской свалки, улучшения системы мониторинга окружающей среды. «Нужно затронуть и вопросы транспорта, и озеленения, и очистных сооружений. То есть всё, что позволит комплексно решить проблему и вывести город в территорию экологического развития», – сказал Сергей Донской.

В ноябре новый министр экологии Дмитрий Кобылкин и губернатор Борис Дубровский побывали на производственной площадке ПАО «Мечел». На заводе «Мечел-кокс» делегация осмотрела очистные сооружения рельсобалочного стана ЧМК и те объекты, модернизация которых позволит сократить выбросы при производстве кокса. Министр также побывал в другой «болевой точке» Челябинска – на городской свалке. Губернатор представил министру проект её рекультивации, который включён в федеральную программу «Чистая страна» на условиях софинансирования. Этот проект должен быть завершён до 2020 года.

Закрытие свалки

В сентябре 2018 года была наконец закрыта печально знаменитая челябинская свалка – крупнейший (площадь – 85 га) в регионе полигон ТКО. Свалка находится в черте города и функционировала с 1949 года. Объект давно исчерпал свой ресурс, его планировали закрыть ещё в 1992 году. Но с тех пор городские власти менялись, а свалка оставалась на прежнем месте и давно стала источником непрерывного загрязнения окружающей среды.

Мусорный коллапс

Челябинскую свалку закрыли 11 сентября, и уже через несколько дней в городе начался «мусорный коллапс». Часть местных операторов после закрытия свалки отказалась вывозить отходы на новые полигоны, мусорные кучи во дворах росли. Городские власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Фотографии заваленных отходами мусорных площадок заполонили новостные сайты и соцсети. Челябинцы жаловались на мусорные завалы, неприятный запах. Для вывоза мусора привлекли более сотни машин из других городов – Миасса, Пласта, Озёрска, Южноуральска и Еманжелинска, Екатеринбурга и Кургана.

Ситуацию с вывозом мусора стабилизировали только к началу октября. В общей сложности на ликвидацию последствий «мусорного коллапса» из областного бюджета было выделено около 100 млн рублей.

Очищение реки Миасс

В этом году, наконец, и власти, и СМИ, и обычные горожане озаботились проблемой загрязнения Миасса. Река много лет испытывает мощную техногенную нагрузку, поэтому принято решение о создании комплексной программы её очищения.

Очистка реки стала актуальной после того, как Челябинск был выбран местом проведения саммитов ШОС и БРИКС. В этом году при закладке искусственного острова, на котором будет построен конгресс-холл, строители обнаружили, что коммунальные сети крайне изношены. На капитальный ремонт труб канализации, пролегающих под руслом реки Миасс, выделили деньги из областного бюджета.

Биосферный резерват

В 2018 году появился первый на Южном Урале биосферный резерват – «Горный Урал». На 30-й сессии Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» была одобрена заявка Челябинской области на создание биосферного резервата – особо охраняемой природной территории, призванной демонстрировать сбалансированное взаимодействие природы и человека.

«Горный Урал» включает в себя территории нацпарка Таганай, Аршинского заказника, а также памятников природы – озёр Тургояк, Серебры, Уфимское, рек Киалим и Куштумга, Луковой поляны. В резерват также вошли части территорий Златоустовского, Миасского, Карабашского городских округов и Кусинского района.

Экотропа: не без скандала

В октябре 2018-го в Челябинском городском бору открылась экотропа. Маршрут разработали члены экологического движения «Время Че» и ООПТ Челябинской области.

Однако «перезагрузка» популярного прогулочного маршрута вызвала массу негативных откликов горожан. Людей возмутил чёрный цвет беседок и скамеек. Также жители города не поняли, почему спилили турники и брусья и где обещанный деревянный настил, который должен был уберечь корневую систему от вытаптывания.

«Вместо обещанных деревянных настилов всё засыпали каменной пылью! Вся эта пыль поднимается в воздух порывами ветра, ногами прохожих. Wi-Fi, фонари, видеонаблюдение – всё осталось только на бумаге. А чего стоят информационные стенды? В народе их уже прозвали надгробьями из-за формы», – так прокомментировал ситуацию руководитель движения «Большой Челябинск» Юрий Черкасов.

После критики общественники учли замечания и перекрасили скамейки. Добавим, что тропу благоустраивали на средства президентского гранта, который составил 1,102 млн рублей.

Активисты и «штурм» мэрии

События, случившиеся в администрации Челябинска 12 декабря, напрямую связаны с экологической ситуацией в городе.

Вечером 12 декабря, в общероссийский день приёма граждан, в челябинскую мэрию пришли более 50 человек с обращениями по проблемам экологии. В итоге и. о. главы города Владимир Елистратов принял их в актовом зале и пообещал вскоре подготовить аргументированные ответы на предложения общественников.

С начала декабря в Челябинске ежедневно наблюдался сильный смог. Люди обращались с жалобами в органы власти и надзорные инстанции, но ситуация к лучшему не менялась. Большое раздражение экоактивистов вызвала и реплика градоначальника: «А вы давно были в Париже?». Владимир Елистратов попал с этой цитатой на страницы многих федеральных изданий.

Источник: Аргументы и Факты. Челябинск