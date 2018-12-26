Более 20 онкобольных детей заразили гепатитом С в Амурской области

В Амурской области набирает силу скандал с заражением как минимум 26 детей гепатитом С. Как сообщил “Ъ” депутат Законодательного собрания региона Сергей Труш, к нему обратились родители детей, которые проходили лечение в гематологическом отделении детской областной больницы, сообщает Коммерсантъ.

«Лечились они в гематологии областной больницы в разное время и впоследствии у всех установлен диагноз гепатит С. Насколько понимаю, источник до сих пор не локализован и неизвестен. О преднамеренном заражении речь не идет, но, на мой взгляд, есть замалчивание ситуации»,— рассказал господин Труш.

На сессии Заксобрания парламентарий предложил заслушать по этому вопросу представителя областного минздрава, но большинство депутатов проголосовали против включения вопроса в повестку дня. «Мы не даем комментариев по этому вопросу, вся информация в Роспотребнадзоре»,— ответили “Ъ” в облминздраве.

В управлении Роспотребнадзора сослались на сильную занятость и пообещали ответить через три дня. В прокуратуре региона отметили, что пока «никаких обращений или предписаний, а также сообщений СМИ по этому поводу не было», поэтому ведомство не проводило проверку.

Следственное управление СКР по Амурской области возбудило уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил (ч.1 ст. 236 УК РФ).