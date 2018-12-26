Как будут повышать пенсионный возраст с 2019 года в России

1 января вступает в силу закон, согласно которому с 2019 года начнется плавное увеличение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Переходный период продлится до 2028 года.

Адаптацию к новым правилам поможет обеспечить небольшой шаг повышения пенсионного возраста. В первые несколько лет он составит полгода ежегодно. Гражданам, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, предлагается установить особую льготу — право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. То есть, если человек по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, он сможет сделать это уже в июле 2019 года.

Право на досрочную пенсию

Согласно новому законодательству, право на досрочную пенсию по-прежнему сохраняется у работников с вредными и опасными условиями труда, у пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Также досрочная пенсия положена одному из родителей или опекуну инвалида с детства, воспитывавшему его до восьми лет.

По-прежнему остаются льготы у постоянно проживающих на Крайнем Севере и в приравненных районах, проработавших оленеводами, рыбаками, охотниками-промысловиками. Больные с гипофизарным нанизмом, карлики, инвалиды вследствие военной травмы, инвалиды по зрению I группы также имеют право на досрочную пенсию.

Кроме того, досрочная пенсия будет у женщин, которые родили более двух детей и имеют необходимый стаж работы на Крайнем Севере и в приравненных районах. Сохраняется льгота для женщин, родивших пятерых и более детей и воспитавших их до восьми лет. Также по новому законодательству появляется право на досрочную пенсию у женщин с тремя и четырьмя детьми. Они смогут выйти на пенсию на три и на четыре года ранее общеустановленного пенсионного возраста.

Право на досрочную пенсию остается у педагогических, медицинских и творческих работников. Но получить ее эти работники смогут через несколько лет после выработки специального стажа. Например, те, кто выработает специальный стаж в 2028 году и далее, получат право обратиться за назначением пенсии через пять лет с даты выработки этого стажа.

Возможность выйти на пенсию раньше появляется также и у тех, кто заработал большой стаж. Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Льготы и гарантии

Кроме повышения пенсионного возраста, новое законодательство предусматривает некоторые льготы, которых ранее не было. Например, с 1 января 2019 года полагается 25-процентная надбавка к фиксированной части пенсии работникам сельского хозяйства, которые трудились в этой сфере не менее 30 лет. Размер надбавки составит в 2019 году 1,3 тыс. руб. Кроме того, им также полагается индексация пенсии на 7,05%, как и всем остальным неработающим пенсионерам. Таким образом, средняя ежемесячная прибавка у сельских пенсионеров может доходить в 2019 году до 2,3 тыс. рублей.

Также у граждан предпенсионного возраста (он начинается за пять лет до выхода на пенсию) появляется льгота, связанная с ежегодной диспансеризацией. Работодатель будет обязан предоставлять ежегодно два оплачиваемых дня для прохождения медосмотра.

Для предпенсионеров устанавливается гарантия трудовой занятости наравне с беременными женщинами. В Уголовном кодексе РФ появляется новая статья, устанавливающая ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение с работы по мотивам достижения им предпенсионного возраста.

Кроме того, с 2019 года появляются специальные учебные программы для граждан предпенсионного возраста. На эти цели государство выделяет около 5 млрд рублей ежегодно. Ожидается, что порядка 70 тыс. граждан пожилого возраста смогут повысить свою квалификацию благодаря этой программе, с отрывом от основной работы и получением стипендии в размере МРОТ, который составит в новом году 11 280 рублей.

Также за пять лет до выхода на пенсию граждане смогут рассчитывать на повышенное пособие по безработице в том случае, если не удастся трудоустроиться. Если максимальное пособие для всех граждан увеличится в 2019 году до 8 тыс. рублей, то для этой категории он составит 11 280 рублей.

Также сохраняются различные льготы по уплате имущественного и земельного налогов, которые предоставлялись гражданам по достижении пенсионного возраста. Теперь эти льготы начнут действовать за пять лет до выхода на официальную пенсию.

Кроме того, за пять лет до выхода на пенсию можно будет обратиться за назначением накопительной пенсии. Получателями накопительной пенсии могут стать граждане моложе 1967 года рождения или рожденные в этот год. Для этой категории важным является условие осуществления трудовой деятельности в любой период после 2001 года, когда появилась накопительная часть пенсии. По данным ПФР, за восемь месяцев 2018 года накопительная пенсия была назначена почти 800 тыс. раз. Общая сумма выплат составила 10,8 млрд рублей.

Основная часть назначений — 614 тыс. — пришлась на единовременную выплату, которую получают те, у кого сумма пенсионных накоплений составляет менее 5% от размера пенсии. Около 82 тыс. человек стали получать накопительную пенсию в виде ежемесячной выплаты в 2018 году, добавили в ПФР.

Источник: ТАСС