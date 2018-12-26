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Мусорная реформа: В десятки раз дороже заплатят за вывоз отходов бизнесмены Бердска

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Мусорная реформа: В десятки раз дороже заплатят за вывоз отходов бизнесмены Бердска

Региональный оператор по обращению с ТКО предлагает предпринимателям платить за мусор «по головам», либо по факту. Оба способа сильно ударят по карману юрлиц.

26.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Мусорная реформа: В десятки раз дороже заплатят за вывоз отходов бизнесмены Бердска

Новый мусорный закон вступит в силу 1 января 2019 года

Не так просто удалось выяснить у регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология-Новосибирск», как определить тариф на оказываемую коммунальную услуг для юридических лиц с 1 января 2019 года. По двум указанным телефонным номерам редакции «Курьер. Среда. Бердск» удалось дозвониться лишь до одного — с энной попытки. Вместо привычного ответа сотрудника компании, на том конце провода к абоненту обратился автоответчик.

Мужской голос, предупредив о том, что разговор записывается, предложил перейти в тоновый режим и выбрать необходимый раздел. Если у бердчанина вдруг возникнет вопрос по качеству предлагаемой услуги, то необходимо дозвониться до номера 8383- 304-90-58 и нажать кнопку 4.

Редакция дождалась ответа оператора и под видом юрлица задала интересующие вопросы. Сотрудник  «Экологии-Новосибирск» сообщил, что в случае, если у юридического лица отсутствует собственный контейнерный бак, то за вывоз мусора придется платить «по головам».

20 октября 2017 года специалистами департамента по тарифам Новосибирской области разработали приказ № 342-ЖКХ, который утвердил нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области. Согласно им один офисный сотрудник в год производит 1,641 кубических метров отходов. Если цифру перевести в рубли, то получается, что один клерк накапливает за месяц мусора на 63,7 рублей. В случае, если в компании 10 сотрудников, то ежемесячная плата за сбор и вывоз мусора составит 637,2 рубля. В год выходит немалая сумма — 7647,06 рублей.

С учетом того, что многие юрлица сегодня платят управляющим компаниям в месяц за сбор и вывоз мусора порядка 100 рублей, то с 1 января 2019 года бизнесмены почувствуют дополнительную финансовую нагрузку, выросшую во много раз. Больше всего за мусор заплатят владельцы пансионатов, ресторанов и аптек. В их отношении установлен норматив в размере 3,754, 3,235 и 2,864 за работника соответственно.

Впрочем, регоператор по обращению с ТКО сообщил, что платить за мусор предпринимателям можно и по факту его накопления.

— Если у вас есть только ваша контейнерная площадка, то вы расчет ведете по факту. У вас накопился контейнер, вы об этом сообщили, контейнер забирается и объем считается по контейнеру, сколько кубов в нем. Если вам нужно предоставить контейнер в аренду, то нужно обратиться в транспортную компанию, которая обслуживает ваш район, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в «Экологии-Новосибирск».

В компании «ЭкоСервис», которая является официальным перевозчиком регоператора в Бердске, сообщили, что аренда металлического контейнера в месяц стоит 500 рублей, а пластикового — 1000 рублей. Компания готова предоставить контейнер в аренду при условии, что у юрлица есть место для его размещения.

А что делать, если у бизнесмена нет земли под мусорный бак? В администрации Бердска «Курьер. Среда. Бердск» пояснили, что муниципальную землю можно взять как в аренду, так и в пользование. При этом последний вариант для предпринимателя гораздо выгоднее — на оформление бумаг придется потратить около 2000 рублей,а за пользование землей порядка 2000 рублей в год. Получатся, что идея с собственным мусорным контейнером обойдется некоторым бизнесменам гораздо дороже, нежели вывозить мусор «по головам».

-Обычно у многих юридических лиц есть закрепленная за компанией территория, на которой он может разместить мусорный контейнер. Если такой возможности у владельца бизнеса нет, то можно обратится в администрацию Бердска и оформить земельный участок в пользование или аренду. Мы все живем в городе, у нас есть цивилизованный способ утилизации мусора — мусорные контейнеры, региональный перевозчик и полигон ТБО, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Напомним, что с 1 января 2019 года в регионе, как и во всей стране, запускается новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Ее цель – создание современных безопасных систем коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с ТКО, вывод сферы обращения с отходами «из тени», устранение несанкционированных свалок, раздельный сбор мусора и извлечение из ТКО максимального количества полезных фракций.

На территории региона будет действовать единый оператор по обращению с отходами – ООО «Экология-Новосибирск», в числе задач которого формирование транспортных потоков, осуществление контроля за вывозом мусора, работа с транспортными компаниями и свалками. Поскольку теперь мусор будут считать «по головам» из расчета 6 литров в день с человека, семье из 4-х человек придется платить за вывоз отходов около 400 рублей в месяц. Установленный тариф — 92,42 рубля с человека в месяц.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Оплата «по факту» приводит в доп. расходам для предпринимателей? =-O

    А раньше они за чей счет получается вывозили мусор???

    Thumb up 3 Thumb down 1

  2. Михаил

    Если бы только это повысили…В будущем году вырастут все платежи для бизнеса, это приведет к серьезному увеличению расходов. Про увеличение З/П можно забыть, все пойдет на оплату этих повышений.

    Thumb up 8 Thumb down 0

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