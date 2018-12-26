Путин: застройщики будут строить не на деньги дольщиков, а на кредиты

Кроме того, исключается механизм плановых проверок застройщиков, а основания для внеплановых проверок расширяются.

Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий контроль над использованием застройщиками денежных средств участников долевого строительства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В первую очередь документом устанавливается, что с 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Иными словами, средства дольщиков поступают не строительной компании, а перечисляются на специальный счет в банке, который замораживается до тех пор, пока застройщик не выполнит обязательства по сдаче объекта. Финансировать проекты застройщики будут с помощью банковских кредитов.

Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, сенаторы будут вести мониторинг реализации данного закона с тем, чтобы не допустить нарушения прав добросовестных компаний в сфере долевого строительства. При этом он подчеркивал, что закон в первую очередь направлен на борьбу с мошенниками в этой области.

Кроме того, исключается механизм плановых проверок застройщиков, чтобы недобросовестные компании не «подгоняли» результаты работы к очередному визиту органов государственного надзора. Основания для внеплановых проверок, наоборот, расширяются.

Также законом предусмотрено, что застройщик должен иметь 5 тысяч квадратных метров реализованных проектов (ранее 10 тыс.), чтобы мелкие региональные строительные компании не потеряли право привлекать средства дольщиков на эскроу-счета. В ходе работы над проектом во втором чтении было принято решение отказаться от требования к банкам контролировать средства на счету застройщика после сдачи дома в эксплуатацию.

Источник: ТАСС