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Отказались наказывать проституток в Китае

Сейчас за занятие проституцией и пользование соответствующими услугами полагается срок от шести месяцев до двух лет, а также прохождение курсов по перевоспитанию. Это не по конституции.

26.12.2018 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Отказались наказывать проституток в Китае

Проституток в Китае перевоспитывают

Китайские власти планируют отменить правила о применении наказания и перевоспитании в отношении уличенных в проституции лиц, а также тех, кто пользуется их услугами. Об этом сообщила в среду газета China Daily.

Издание ссылается на доклад, подготовленный комитетом по юридическим вопросам Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), очередная сессия которого проходит в столице КНР. Согласно документу, компетентные госорганы в ближайшее время должны подготовить программу преобразований, которая внесет нужные изменения в национальное законодательство.

«Существующие правила противоречат конституции, которая должна обеспечивать защиту прав человека, — приводит газета слова вице-председателя Всекитайской ассоциации адвокатов Чжу Чжэнфу. — Новое положение позволит решать эту проблему на уровне закона, отказавшись от нормативных положений, ущемляющих гражданские свободы».

Ожидается, что соответствующие поправки будут одобрены уже в эту субботу, на закрытии сессии ПК ВСНП, проводимой в Китае раз в два месяца.

Согласно действующим в КНР положениям, утвержденным Госсоветом в 1990 году, за занятие проституцией и пользование соответствующими услугами полагается лишение свободы от шести месяцев до двух лет. Помимо этого, уличенные в данном преступлении обязаны пройти курс по перевоспитанию.

Источник: ТАСС


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    ну и зря.
    мораль при «демократических свободах» разрушается, как и семья и вообще устой.

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    • Raven

      Ничего не зря. Проститутки как были с незапамятных времен, так и будут в дальнейшем. А вот вывести этот бизнес из криминала, что бы деньги шли в качестве налогов, а не бандитам, да и сами участники (клиенты и проститутки) будут в большей безопасности. Ну не побороли это за тысячилетия . Чегот бороться то с ветряными мельницами и мафию кормить.

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