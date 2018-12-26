Прокурор заставил убрать опасную колею на дорогах Академгородка мэрию Новосибирска

Прокурор Советского района Новосибирска в суде добился ремонта дорог в Академгородке, сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.
25 декабря Центральный районный суд Новосибирска вынес решение по иску прокурора Советского района к департаменту транспорта и дорожно -благоустроительного комплекса мэрии города об обязании привести устройство элементов дороги в соответствие с требованиями п. 5.2.4. ГОСТ Р 50597-2017 на проспекте Академика Лаврентьева и других улицах Академгородка.
Основанием предъявления иска в суд послужили результаты проверки, проведённой прокуратурой Советского района в сентябре 2018 года.
Было установлено, что дорожное полотно проспекта Лаврентьева имеет колею глубиной от 5 до 8 сантиметров, шириной до 130 сантиметров и длинной около 1,5 километра. Аналогичные нарушения были выявлены и на иных дорогах Советского района.
Решением Центрального районного суда требования прокурора района удовлетворены в полном объёме: мэрия теперь обязана ликвидировать колейность дорожного покрытия в течение 6 месяцев с момента вступления в силу решения суда.
Своевременность и качество ремонта дорог поставлены в прокуратуре Советского района Новосибирска на контроль.
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Колея реально опасная, особенно для дамских пузотерок!
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