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Прокурор заставил убрать опасную колею на дорогах Академгородка мэрию Новосибирска

Суд подтвердил, что дорога на проспекте Лаврентьева имеет колею глубиной от 5 до 8 см, шириной до 130 см и длинной около 1,5 км. Срок ремонта дорожного полотна — 6 месяцев.

26.12.2018 Один комментарий
 
Прокурор заставил убрать опасную колею на дорогах Академгородка мэрию Новосибирска

Проспект Лаврентьева ведет в институтам

Прокурор Советского района Новосибирска в суде добился ремонта дорог в Академгородке, сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

25 декабря Центральный районный суд Новосибирска вынес решение по иску прокурора Советского района к департаменту транспорта и дорожно -благоустроительного комплекса мэрии города об обязании привести устройство элементов дороги в соответствие с требованиями п. 5.2.4. ГОСТ Р 50597-2017 на проспекте Академика Лаврентьева и других улицах Академгородка.

Основанием предъявления иска в суд послужили результаты проверки, проведённой прокуратурой Советского района в сентябре 2018 года.

Было установлено, что дорожное полотно проспекта Лаврентьева имеет колею глубиной от 5 до 8 сантиметров, шириной до 130 сантиметров и длинной около 1,5 километра. Аналогичные нарушения были выявлены и на иных дорогах Советского района.

Решением Центрального районного суда требования прокурора района удовлетворены в полном объёме: мэрия теперь обязана ликвидировать колейность дорожного покрытия в течение 6 месяцев с момента вступления в силу решения суда.

Своевременность и качество ремонта дорог поставлены в прокуратуре Советского района Новосибирска на контроль.


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(1) Комментарий

  1. из академа

    Колея реально опасная, особенно для дамских пузотерок! ;)

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