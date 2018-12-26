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Мэр Бердска: Грохот пивных кег, как бубен шамана для жителей

Евгений Шерстернин считает недопустимым открытие пивных точек в жилых домах. Но нормативные документы позволяют это делать.

26.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: pixbay Нет комментариев
 
Мэр Бердска: Грохот пивных кег, как бубен шамана для жителей

Разгрузка и загрузка пивных кег раздражает жителей и мешает им жить

На законодательном уровне нужно решать некоторые проблемы, в том числе и открытие в жилых домах пивных магазинов, в Бердске.

— Я считаю, что это абсолютная ошибка, когда в жилых домах находится точка по реализации пива. Неправильно это. Пусть пивные точки отдельно стоят. Это тот товар, который не доставляется нефтепроводом. Он доставляется в металлических кегах, которые разгружаются не очень корректно. И когда пустые их загружают — как бубен шамана. Люди хотят жить в комфортных условиях. И этот бизнес не обслуживает людей, а раздражает и мешает жить. А нормативные документы позволяют это делать. Так давайте ставить вопрос, чтобы в нормативных документах этого не было, — обратился к членам совета старейшин 26 декабря мэр Бердска Евгений Шестернин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Шестернин предложил старейшинам в следующем году встретиться с представителями парламентских партий и совместно обсудить вопросы, требующие решений на законодательном уровне. Как пример он назвал включение в национальные проекты проект по энергетике.


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