Мэр Бердска: Грохот пивных кег, как бубен шамана для жителей

На законодательном уровне нужно решать некоторые проблемы, в том числе и открытие в жилых домах пивных магазинов, в Бердске.

— Я считаю, что это абсолютная ошибка, когда в жилых домах находится точка по реализации пива. Неправильно это. Пусть пивные точки отдельно стоят. Это тот товар, который не доставляется нефтепроводом. Он доставляется в металлических кегах, которые разгружаются не очень корректно. И когда пустые их загружают — как бубен шамана. Люди хотят жить в комфортных условиях. И этот бизнес не обслуживает людей, а раздражает и мешает жить. А нормативные документы позволяют это делать. Так давайте ставить вопрос, чтобы в нормативных документах этого не было, — обратился к членам совета старейшин 26 декабря мэр Бердска Евгений Шестернин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Шестернин предложил старейшинам в следующем году встретиться с представителями парламентских партий и совместно обсудить вопросы, требующие решений на законодательном уровне. Как пример он назвал включение в национальные проекты проект по энергетике.