После выхода на пенсию получат место в детсаду военные-контрактники в Бердске

О проблемах, требующих решения на законодательном уровне говорили 26 декабря на заседании совета старейшин в Бердске.

— Нормативно-правовая база формирует задачу о том, что с 2 месяцев детей должны брать в ясли. Не понимаю я, как это делать. Не то что я не хочу, не понимаю. Так же я не понимаю вопросы, связанные с предоставлением мест в детские сады. Вне очереди — прошедшие военную службу. Но у нас службу проходят и 12 месяцев, и 25 лет. Так, которому служить 25 лет, он все еще служит, а я не могу ему вне очереди дать место в детсаду. Значит, нужна законодательная инициатива. Есть прецедент в судебной практике. Принято решение: «военнослужащим» считается тот, который отслужил 12 месяцев — прошел службу. А молодые офицеры, которые служат? У них контракт не закончился и внеочередниками они не могут быть. Это ведь неправильно. Контракт закончится, у них уже внуки пойдут, — рассказал мэр Бердска Евгений Шестернин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», обратиться в Законодательное собрание Новосибирской области с предложением изменить федеральный закон о статусе военнослужащих, касающийся внеочередного права на предоставление места в муниципальных детсадах детям граждан, уволенных с воинской службы решили на сессии горсовета депутатов в июне этого года в Бердске. С данной инициативой в депутатский корпус обратилось бердское управление образования.

С 2014 года на территории Новосибирской области внеочередным правом на предоставление места в детсадах пользуются дети отслуживших в срочную службу в Вооруженных Силах.

Детям срочников должны предоставить места в муниципальных детсадах не позднее месяца с момента обращения. Такой льготой ежегодно в Бердске пользуются более 400 полных семей, получая преимущества перед неполными и многодетными семьями, семьями, в которых один из родителей имеет инвалидность, семьями воспитанников детдомов и прочими категориями граждан. Именно такие льготники, по мнению специалистов управления образования тормозят очередь на получение мест в детсадах другим бердчанам.

Органы местного самоуправления не наделены полномочиями в определении дополнительных льготных категорий граждан, в том числе обладающих правом приоритетного устройства ребенка в детсад. Данная норма, как полагают в мэрии, не содержит разграничений, определяющих, какие именно категории граждан, уволенных с воинской службы, имеют право на приоритетное предоставление мест в детсадах, не предусматривает временных ограничений использования права, под эту категорию попадают в том числе военнослужащие, уволенные с воинской службы в связи с истечением срока службы по призыву.

При устном обращении в министерство образования РФ за пояснениями о правомерности добавления внеочередной льготы уволенным с воинской службы в связи с истечением срока службы по призыву, был получен ответ, что жалоба на трактовку федерального закона «О статусе военнослужащих» в пользу данной категории граждан поступают только с территории Новосибирской области.

— Мы хотим встретиться с парламентскими партиями и предложить им у себя на заседаниях обсудить эти вопросы. Мы одновременно начнем обсуждать эти вопросы, а не эпизодически, — отметил мэр.