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За ограбление инкассатора на 3,5 млн рублей суд дал 8 лет строго режима охраннику в Новосибирской области

Под угрозой пистолета он заставил инкассатора выехать на проселочную дорогу и отобрал деньги. Но через 4 часа грабителя задержали.(ВИДЕО)

26.12.2018 Фото: ГУ МВД по НСО Нет комментариев
 
За ограбление инкассатора на 3,5 млн рублей суд дал 8 лет строго режима охраннику в Новосибирской области

Потратить деньги охранник не успел

Татарский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего водителя-охранника частного охранного предприятия Анатолия Федорчука, сообщили в прокуратуре Новосибирской области в среду.

Он признан виновным в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.162 УК РФ (разбой с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия, в особо крупном размере).

В суде установлено, что 2 ноября 2018 года Федорчук, находясь в автомобиле инкассации, проезжающем по автодороге Карасук-Татарск, достал из кобуры заряженный боевыми патронами служебный пистолет, привел его в боевую готовность. Держа пистолет в руке, он направил ствол на водителя-инкассатора.

Злоумышленник таким образом заставил водителя выехать на проселочную дорогу. Затем Федорчук вырвал и выкинул прибор спутникового мониторинга, заставил водителя-инкассатора оставить автомобиль и переложить в его сумку все находящиеся в автомобиле денежные средства в размере почти 3,5 млн рублей. С деньгами осужденный скрылся, забрав у водителя-инкассатора куртку и мобильный телефон.

Федорчук в судебном заседании полностью признал вину в совершении преступления, но отказался давать показания в суде. После исследования совокупности доказательств, предоставленных стороной обвинения, суд счел доказанной вину подсудимого в разбойном нападении.

Суд с учетом правовой позиции государственного обвинителя назначил Федорчуку наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», злоумышленника задержали через 6 часов в лесном массиве у поселка Южного. При досмотре у него изъяты пистолет и 10 патронов, а также денежные средства. Также установлено, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Видео ГУ МВД по НСО

 


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