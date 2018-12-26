США стягивают оружие к границам России

Значительно увеличился масштаб выполняемых российским флотом задач. В настоящее время военно-морское присутствие осуществляют около 100 боевых кораблей и судов ВМФ различных классов.

Об этом на заседании Адмиралтейского координационного совета ветеранских организаций ВМФ России, прошедшем в Санкт-Петербурге на базе Центрального военно-морского музея, сообщил главком ВМФ адмирал Владимир Королёв.

«Морская выучка по-прежнему является основой практической подготовки будущих морских офицеров. Ежегодно выполняются штурманские походы учебных кораблей, в которых принимают участие до 1000 курсантов и нахимовцев. Так, в период с 1 марта по 14 ноября 2018 года учебным кораблём «Перекоп» впервые совершён поход вокруг Евразии, в ходе которого выполнен переход по Северному морскому пути.

Пройдя за 259 суток более 40 тысяч морских миль, корабль осуществил заходы во многие иностранные порты (Коломбо, Джакарта, Лимасол), причём заход в Порт-Морсби Папуа – Новой Гвинеи стал первым в современной российской истории со времён экспедиции известного исследователя Николая Николаевича Миклухо-Маклая, в конце 70-х годов девятнадцатого века, одобренной тогда Российским географическим обществом», – сообщил главком ВМФ участникам заседания Координационного совета ветеранских организаций Военно-морского флота. Главком также сообщил ветеранам и журналистам о том, что «военно-морское присутствие сил Военно-морского флота России в новом, 2019 году будет осуществляться с учётом резкого нарастания интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки США и стран НАТО вблизи границ Российской Федерации, развёртывания в прилегающих к территории Российской Федерации акваториях морских систем ПРО, стратегических неядерных систем высокоточного оружия, объектов военной инфраструктуры».

«Силы Военно-морского флота будут присутствовать в важных районах Мирового океана в той установленной численности, которая позволяет исключить любые угрозы с морских и океанских направлений. В настоящее время военно-морское присутствие осуществляют около 100 боевых кораблей и судов ВМФ различных классов», – отметил адмирал Королёв.

– В наступающем 2019 году усилия Главного командования ВМФ будут сосредоточены на дальнейшем создании и развитии качественно нового, сбалансированного по своему составу и боевым возможностям Военно-морского флота, способного совместно с другими видами и родами ­войск Вооружённых Сил Российской Федерации обеспечить стратегическое ядерное и неядерное сдерживание и защиту национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане, – сказал главком ВМФ журналистам в ходе заседания Координационного совета ветеранов ВМФ в Санкт-Петербурге.

При этом, как сообщил адмирал Владимир Королёв, приоритетными направлениями строительства и развития Военно-морского флота определены: совершенствование и поддержание на высоком уровне морских стратегических ядерных сил в составе группировок ракетных подводных лодок стратегического назначения; развитие группировок морских сил общего назначения в целях наделения их функциями по стратегическому неядерному сдерживанию; наращивание до требуемого уровня боевого потенциала Военно-морского флота путём строительства и модернизации многоцелевых атомных и неатомных подводных лодок, многоцелевых кораблей, предназначенных для выполнения задач в ближних, дальних морских зонах и океанских районах, самолётов морской авиации, а также создания вооружения, военной и специальной техники для оснащения береговых войск.

По информации главкома ВМФ, в 2019 году и в ближне­срочной перспективе будет проводиться работа по дальнейшему повышению боевой устойчивости подводных лодок за счёт дальнейшего улучшения характеристик их скрытности, наращивания боевых возможностей средств противодействия и самообороны.

В рамках развития подводных сил ВМФ России Главное командование проводит работу по увеличению потенциала средств освещения обстановки, повышению качества автоматизации процессов управления, наращиванию ударных возможностей и дальнейшему развитию комплекса аварийно-спасательных средств.

«Основу группировки морских стратегических сил составят ракетные подводные лодки стратегического назначения нового поколения, обладающие высокими боевыми возможностями как по ударному, так и оборонительному потенциалу. Перспективными подводными лодками из состава сил общего назначения Военно-морского флота будут многоцелевые носители, способные решать широкий спектр задач в любом районе Мирового океана. Для повышения боевых возможностей продолжается модернизация находящихся в составе ВМФ атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами и многоцелевых подводных лодок», – подчеркнул главком.

«Одним из приоритетных направлений, над которым в 2019 году будет продолжена работа, является деятельность во взаимодействии с предприятиями ОПК по созданию неатомных подводных лодок с воздухонезависимой энергетической установкой, а также серийное строительство дизель-электрических подводных лодок. Эффективность их применения была ярко продемонстрирована в ходе нанесения ударов подводными лодками «Ростов-на-Дону», «В.Новгород», «Колпино» из акватории восточной части Средиземного моря крылатыми ракетами «Калибр» по целям террористов в САР. Научно-технический задел, экспериментальная отработка ключевых конструкторских и технологических решений позволят иметь в составе ВМФ достаточно сбалансированные подводные силы, оснащённые современным ударным, в том числе высокоточным, оружием большой дальности», – особо отметил адмирал Владимир Королёв.

Говоря о развитии надводной составляющей ВМФ, главком сказал ветеранам, что в 2019 году наряду с уже развёрнутым строительством малых ракетных, патрульных кораблей ВМФ продолжит принимать в свой состав корабли крупного водоизмещения классов «фрегат» и «большой десантный корабль».

– В перспективе основу группировок кораблей в океанской зоне составят фрегаты и большие десантные корабли, обладающие повышенными боевыми возможностями по ударному и оборонительному потенциалу. Будет продолжаться работа по созданию кораблей класса «эсминец» и «универсальный десантный корабль». Главным командованием ВМФ совместно с проектно-конструкторскими организациями рассматривается вопрос продолжения строительства в ближайшей перспективе больших десантных кораблей проекта 11711 с учётом анализа эксплуатации головного корабля этого проекта «Иван Грен» и улучшения характеристик кораблей этой серии, – пояснил адмирал Королёв.

По его словам, основными перспективными надводными кораблями Военно-морского флота ближней морской зоны будут являться многоцелевые корабли, сочетающие в себе возможности противолодочных кораблей и кораблей с ударным ракетным и оборонительным оружием. Это корветы типа «Стерегущий», «Бойкий», «Дерзкий». А также малоразмерные ударные корабли типа «Град Свияжск». Данный класс кораблей ВМФ наряду с крупными надводными боевыми кораблями наделён боевыми возможностями по нанесению массированных ударов высокоточным оружием.

Использование малых ракетных кораблей Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии в операции против террористов на территории Сирийской Арабской Республики показало их высокую техническую готовность к действиям в реальной боевой обстановке.

Адмирал Владимир Королёв также проинформировал Адмиралтейский координационный совет ветеранов о том, что в ВМФ России получит дальнейшее развитие класс патрульных кораблей. Такие корабли будут обеспечивать безопасность судоходства и защиту морской экономической деятельности РФ, а также при необходимости усиливать корабельные группировки флота. Модульность их конструкции позволит гибко применять корабли в зависимости от характера поставленных задач. Для решения задач противоминного обеспечения планируется иметь в составе ВМФ серию кораблей противоминной обороны типа «Александр Обухов», создаваемых с использованием современных композитных материалов корпуса корабля, а также современных средств поиска и уничтожения мин.

Говоря о планах деятельности Главного командования ВМФ в 2019 году и ближнесрочной перспективе, главком ВМФ отметил, что основным направлением строительства береговых войск является оснащение береговыми ракетными комплексами нового поколения (БРК «Бал» и БРК «Бастион»). Это позволяет увеличить ударные возможности флота по поражению надводных кораблей условного противника в ближней морской зоне. «В целях боевых возможностей морской пехоты как отдельного рода сил Военно-морского флота в среднесрочной перспективе планируется создание и принятие на вооружение типоряда боевых машин морской пехоты для доставки по морю подразделений к месту выполнения поставленной боевой задачи, уничтожения (поражения) бронеобъектов и живой силы противника, поддержки огнём десанта на всех этапах выполнения боевой задачи. Высокомобильные амфибийные боевые машины будут способны обеспечивать действия морской пехоты в любых широтах и климатических условиях, в том числе арктических», – отметил адмирал Королёв.

На встрече обсуждалось и развитие судов обеспечения. Главком уточнил, что приоритетным направлением является создание современных, высокоавтоматизированных судов поисково-спасательного и тылового обеспечения, предназначенных для оказания помощи и спасания экипажей аварийных подводных лодок и надводных кораблей, выполнения подводно-технических и водолазных работ, а также для материально-технического обеспечения кораблей в море и в пунктах манёвренного базирования. Перспективными судами тылового и поисково-спасательного обеспечения станут: многофункциональное судно океанской зоны; судно ледового класса унифицированного проекта океанской зоны; универсальный морской танкер.

«При проектировании и строительстве судов учитывается отечественный и мировой опыт строительства вспомогательных судов разных проектов, а также фактический опыт эксплуатации судов по предназначению. Модульность конструкции в разы сократит время на их строительство и ремонт. При этом будут внедрены новейшие технологии в таких областях, как энергетика, автоматика и искусственный интеллект», – подытожил главком ВМФ встречу с представителями Адмиралтейского координационного совета ветеранских организаций ВМФ.

Источник: redstar.ru