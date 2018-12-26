Браконьер срубил елочку возле скульптуры аистов в сквере у роддома в Бердске

Набегу варваров подвергся в ночь на 22 декабря семейный сквер возле роддома Бердска.

— Возле роддома в новом парке возле скульптуры аистов кто-то срубил елочку. Доживут ли остальные елочки до следующего года? — переживал читатель «Курьер. Среда. Бердск»

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», идея создания паркового пространства на месте заброшенной рощи возле бердского роддома принадлежит активным общественникам. Ее поддержал глава города Евгений Шестернин.

О создании парка «Лунного» в Микрорайоне мэр объявил накануне празднования Дня города. За месяц с небольшим зеленая зона превратилась в парк, соединившись со сквером у городского роддома дорожками. По дороге в роддом установлены деревянные фигуры и металлическая стела, символизирующая мать и дитя как единое целое. Нашлось здесь место и для скульптуры аиста, которого первоначально хотели установить около дома №2 по ул. Лунной.

Осенью в сквере «Мое солнышко» высадили рябиновую аллею, и четыре елки. Весной будут высаживать кустарники и деревья согласно разработанному проекту.

Начальник управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова сама выбирала в питомнике елочки для посадки в семейном сквере. Она говорила, что подрощенные деревца украсили сквер.

По словам Шерстобитовой, она не знала о том, что елку срубили. И пояснила «Курьер. Среда. Бердск», что немедленно отправится на место, чтобы убедиться в этом.