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Путешествовать на Новый год по России предпочитают ее граждане

Выезжающие на каникулах за границу выбирают Европу.

26.12.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Путешествовать на Новый год по России предпочитают ее граждане

Россияне не хотят сидеть дома в праздники

Путешествие по России в период новогодних каникул выбирают 75% россиян, которые не намерены сидеть дома в праздники; при этом около половины россиян, планирующих отдых за рубежом, собираются в Европу, говорится в исследовании картографического сервиса Maps.me, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

По данным компании, более трети опрошенных (36%) собираются куда-нибудь поехать в первые дни января. Поехать за границу собирается только четверть из них, тогда как 75% будут путешествовать по России. Треть из них (32%) не покинет границ своего региона, Москву посетит каждый пятый, а Санкт-Петербург — каждый десятый (11%). Крым и Сибирь планируют посетить по 8% опрошенных.

Больше половины из тех, кто в новогодние праздники собирается за границу, отправятся в Европу (52%). В топ-3 популярных направлений также попали Юго-Восточная Азия (19%) и Северная Америка (10%), выяснили аналитики.

Подавляющее большинство респондентов (78%) организовывает свои поездки самостоятельно, особенно если речь идет о путешествии по России. Так, от туров отказываются 85% приверженцев внутреннего туризма, а среди тех, кто собирается за рубеж, таких заметно меньше — 55%.

Почти половина самостоятельных путешественников по России планирует потратить не более 5 тысяч рублей, на сумму не менее 10 тысяч рублей рассчитывает каждый второй отправляющийся за рубеж. Почти одинаковое количество респондентов (по 30%), выбирающих туры, планируют потратить меньше 20 тысяч рублей и 40-80 тысяч рублей.

Что касается размещения, то 30% путешественников собираются остановиться у друзей, и больше всего этот вариант привлекает людей старшего возраста (от 45 лет). Четверть опрошенных выбирают проживание в гостинице, арендовать загородный дом планируют 15% респондентов, снимут квартиру или апартаменты 14% туристов, а 10% будут жить в хостеле.

Источник: РИА Новости


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