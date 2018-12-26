Уехала из России приемная мать, у которой забрали детей после удаления груди

У многодетных супругов Юлии и Евгения Савиновских отобрали двух приемных сыновей с инвалидностью
Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой органы опеки забрали двоих приемных детей после операции по удалению груди, покинула Россию.
Как сообщила «Таким делам» сама Савиновских, ее семья переехала в Испанию, попросила убежище и уже получила защиту. Савиновских боялась за безопасность семьи — ей поступили угрозы, что она может потерять не только приемных, но и кровных детей.
«Решение было принято практически в течение недели. Мы просто уехали, без денег, без всего, я занимала деньги на билет», — рассказала Юлия.
Весной у Юлии состоялась очередная встреча с министром социальной политики Свердловской области Андреем Злоказовым, который, по ее словам, сказал, что если какой-то суд займет сторону многодетной матери, «они найдут способ не исполнять это решение суда».
«Было много интересного на встрече с министром — он сказал, что если я рот свой не закрою, мне тоже статья найдется, что я сама виновата, раз побежала в суд и к журналистам», — рассказала Савиновских.
По словам Юлии, ей стало известно, что решения судов были готовы до заседаний и согласованы с прокурором и министром, поэтому никакие документы и слова на вердикт суда не влияли.
«Я понимаю, что вся их сила только в крыше, в погонах, в занимаемых должностях. На моей стороне правда и закон, но в нашей стране закон ничего не значит, все пустой звук», — сказала Юлия.
Савиновских сказала, что для того, чтобы она вернулась в Россию, «должно быть правовое государство».
У многодетных супругов Юлии и Евгения Савиновских отобрали двух приемных сыновей с инвалидностью после того, как Юлия удалила грудь из-за физического дискомфорта и постоянных болей. Готовясь к непростой операции, Юлия начала вести анонимный блог от лица выдуманного трансгендерного человека, где описывала, что приходится переживать человеку, решившемуся на коррекцию пола.
После этого суд пришел к выводу, что Юлия Савиновских хочет сменить пол и жить в однополом браке со своим супругом. В мотивировочной части решения суда говорится, что Юлия идентифицирует себя в качестве мужчины и стремится принять социальную роль, «свойственную мужскому полу».
Женщина успешно прошла экспертизу в Свердловской областной психиатрической больнице. Медики пришли к выводу, что проведенная операция по удалению груди никак не помешает женщине воспитывать детей. Юлия неоднократно проходила психологические экспертизы, которые описывали ее как адекватного человека, способного выполнять роль заботливой матери.
В середине мая Свердловский областной суд в очередной раз постановил не возвращать приемных сыновей Савиновских. Супруги решили еще раз обжаловать приговор — в Европейском суде по правам человека. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова утверждала, что один из приемных сыновей, отобранных по решению суда у Савиновских, теперь воспитывается в новой семье, однако Юлия говорит, что оба мальчика находятся в детском доме.
Источник: takiedela.ru
Правильно сделала !
3 2
На заметку зачарованным жителям Великой России: судья имеет полное право на основании своих «глубоких внутренних убеждений» не принимать во внимание представленные свидетельства.
Например если вас до полусмерти изобьёт на улице какой-нибудь важный или тем более «государственный» человек, а потом вас будут судить «за нападение на представителя власти», то судья имеет полное право проигнорировать справки из больницы, показания и видеозаписи многочисленных свидетелей, а просто отправить вас на кичу исходя из «глубокого внутреннего убеждения».
Я ни разу не шучу и не передёргиваю. Знайте законы того места, где живёте. Предупреждён — значит вооружён.
5 2
«Знайте законы того места, где живёте»…это вы находитесь в «месте», в котором изъясняются в том числе и на олбанском язычке.
2 1