Уехала из России приемная мать, у которой забрали детей после удаления груди

Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой органы опеки забрали двоих приемных детей после операции по удалению груди, покинула Россию.

Как сообщила «Таким делам» сама Савиновских, ее семья переехала в Испанию, попросила убежище и уже получила защиту. Савиновских боялась за безопасность семьи — ей поступили угрозы, что она может потерять не только приемных, но и кровных детей.

«Решение было принято практически в течение недели. Мы просто уехали, без денег, без всего, я занимала деньги на билет», — рассказала Юлия.

Весной у Юлии состоялась очередная встреча с министром социальной политики Свердловской области Андреем Злоказовым, который, по ее словам, сказал, что если какой-то суд займет сторону многодетной матери, «они найдут способ не исполнять это решение суда».

«Было много интересного на встрече с министром — он сказал, что если я рот свой не закрою, мне тоже статья найдется, что я сама виновата, раз побежала в суд и к журналистам», — рассказала Савиновских.

По словам Юлии, ей стало известно, что решения судов были готовы до заседаний и согласованы с прокурором и министром, поэтому никакие документы и слова на вердикт суда не влияли.

«Я понимаю, что вся их сила только в крыше, в погонах, в занимаемых должностях. На моей стороне правда и закон, но в нашей стране закон ничего не значит, все пустой звук», — сказала Юлия.

Савиновских сказала, что для того, чтобы она вернулась в Россию, «должно быть правовое государство».

У многодетных супругов Юлии и Евгения Савиновских отобрали двух приемных сыновей с инвалидностью после того, как Юлия удалила грудь из-за физического дискомфорта и постоянных болей. Готовясь к непростой операции, Юлия начала вести анонимный блог от лица выдуманного трансгендерного человека, где описывала, что приходится переживать человеку, решившемуся на коррекцию пола.

После этого суд пришел к выводу, что Юлия Савиновских хочет сменить пол и жить в однополом браке со своим супругом. В мотивировочной части решения суда говорится, что Юлия идентифицирует себя в качестве мужчины и стремится принять социальную роль, «свойственную мужскому полу».

Женщина успешно прошла экспертизу в Свердловской областной психиатрической больнице. Медики пришли к выводу, что проведенная операция по удалению груди никак не помешает женщине воспитывать детей. Юлия неоднократно проходила психологические экспертизы, которые описывали ее как адекватного человека, способного выполнять роль заботливой матери.

В середине мая Свердловский областной суд в очередной раз постановил не возвращать приемных сыновей Савиновских. Супруги решили еще раз обжаловать приговор — в Европейском суде по правам человека. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова утверждала, что один из приемных сыновей, отобранных по решению суда у Савиновских, теперь воспитывается в новой семье, однако Юлия говорит, что оба мальчика находятся в детском доме.

Источник: takiedela.ru