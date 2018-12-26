Сбил 8-летнюю девочку на «зебре» и скрылся с места ДТП водитель Toyota в Бердске

Около 10 часов вечера вчера, 25 декабря, на пешеходном переходе возле кафе «Смайл-сити» на площади Горького в Бердске водитель иномарки сбил ребенка. В пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» рассказали об обстоятельствах происшествия.

— 8-летнюю девочку, переходившую проезжую часть на зеленый сигнал светофора, сбил водитель автомобиля Toyota Corolla, выполнявшего левый поворот с улицы Горького на улицу Ленина. Водитель иномарки скрылся с места происшествия. Пострадавшую осмотрели врачи скорой помощи и диагностировали у ребенка ушибы, — сообщили ведомстве сегодня, 26 декабря.

Полицейским Бердска удалось оперативно установить и задержать владельца автомобиля, сбившего ребенка. Как выяснилось, иномаркой управлял 22-летний мужчина, не имеющий права управления транспортным средством. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении нарушителя к ответственности.

В декабре уже попадали под колеса дети. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Toyota Nadia сбила трех пешеходов на ул. Горького в Бердске вечером 7 декабря. Под колеса авто попали две девочки в возрасте 13 и 14 лет, а также 74-летняя женщина. По словам отца старшей девочки, водитель Toyota Nadia не собирался скрываться, а напротив, сам отвез пострадавших в приемный покой горбольницы в Микрорайоне.