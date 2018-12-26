Ампутировал ногу автобус выпавшему из него пенсионеру в Новосибирске

В Новосибирске рейсовый автобус наехал на пассажира, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

24 декабря в 08.20 в Новосибирске 44-летний водитель рейсового автобуса НефАЗ (маршрут №16), отъезжая от остановки общественного транспорта «Площадь Труда» в Ленинском районе, допустил выпадение из салона 60-летнего пассажира. А после этого совершил на него наезд.

В результате происшествия пострадавший мужчина был госпитализирован в лечебное учреждение с ампутацией части голени.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.