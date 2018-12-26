60% черной икры неизвестного происхождения нашел Роспотребнадзор

После выхода на пенсию получат место в детсаду военные-контрактники в Бердске
Военное положение заканчивается на Украине
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Депутат Бердска: Я не мальчик, чтобы меня стыдили
Почти 2 трлн рублей в цифровую экономику вложит Россия
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