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60% черной икры неизвестного происхождения нашел Роспотребнадзор

Глава ведомства Сергей Данкверт отметил, что производители черной икры нередко не упоминают о том, что сырье является продуктом аквакультуры.

26.12.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
60% черной икры неизвестного происхождения нашел Роспотребнадзор

Роспотребнадзор проверяет торговцев икрой

Россельхознадзор не смог отследить происхождение порядка 60% исследованных образцов черной икры. Об этом сообщил во вторник глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы провели сейчас исследование по электронной системе по черной икре < …> Из десяти образцов черной икры, которые мы взяли, прослеживаемость (история происхождения и поставок пищевой продукции — прим. ТАСС) есть только у четырех образцов, которые были ввезены по импорту. То есть из Китая и из Италии полностью послеживаемость есть до магазина», — сказал Данкверт.

Также глава ведомства отметил, что производители черной икры нередко не упоминают о том, что сырье является продуктом аквакультуры, а также используют названия, связанные с Каспийским морем, либо с Астраханью, «но никак не с Китаем и с Италией» .

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в преддверии новогодних праздников усилил контроль за объектами уличной торговли, особенно реализующих икру. В случае выявления нарушений некачественная продукция будет изыматься.

Источник: ТАСС


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