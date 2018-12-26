60% черной икры неизвестного происхождения нашел Роспотребнадзор

Россельхознадзор не смог отследить происхождение порядка 60% исследованных образцов черной икры. Об этом сообщил во вторник глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы провели сейчас исследование по электронной системе по черной икре < …> Из десяти образцов черной икры, которые мы взяли, прослеживаемость (история происхождения и поставок пищевой продукции — прим. ТАСС) есть только у четырех образцов, которые были ввезены по импорту. То есть из Китая и из Италии полностью послеживаемость есть до магазина», — сказал Данкверт.

Также глава ведомства отметил, что производители черной икры нередко не упоминают о том, что сырье является продуктом аквакультуры, а также используют названия, связанные с Каспийским морем, либо с Астраханью, «но никак не с Китаем и с Италией» .

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в преддверии новогодних праздников усилил контроль за объектами уличной торговли, особенно реализующих икру. В случае выявления нарушений некачественная продукция будет изыматься.

Источник: ТАСС