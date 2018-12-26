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В международный розыск за злоупотребления объявили экс-главу Росалкогольрегулирования

По данным некоторых СМИ, речь идет о якобы организованных Игорем Чуяном махинациях на алкогольном рынке.

26.12.2018 Один комментарий
 
В международный розыск за злоупотребления объявили экс главу Росалкогольрегулирования

Чуян проработал в ведомстве 10 лет

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя о заочном аресте бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игоря Чуяна, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями.

«Заседание по рассмотрению ходатайства следователя об избрании в отношении Чуяна меры пресечения в виде заключения под стражу заочно, состоится сегодня в 16:00 мск», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, Чуяну заочно предъявлено обвинение по ч.3 ст.33 и ч.2 ст.201 УК РФ (Организация злоупотребления полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Он объявлен в международный розыск.

Наказание по данному обвинению предусматривает либо штраф в размере до одного миллиона рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до десяти лет.

В суде не уточнили суть обвинения, однако, по данным некоторых СМИ, речь идет о якобы организованных Чуяном махинациях на алкогольном рынке.

В июле этого года стало известно, что Чуян покинул пост по собственному желанию. Он работал главой Росалкогольрегулирования с момента создания службы в конце 2008 года. Его место занял гендиректор ФКП «Союзплодоимпорт» Игорь Алешин.

Источник: Интерфакс


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    А когда его объявили в международный розыск? Как всегда по обоюдной договоренности, когда самолет Чуяна приземлился на «бугром», после его звонка в РФ, что все «я на месте, можете возбуждать дело, Привет всем. Будите в….заходите, буду рад» С уважением Ваш Игорек.

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