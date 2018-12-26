Вторая часть фотомарафона «Мой питомец» опубликована в газете «Курьер. Среда. Бердск»

Сегодня, 26 декабря, в газете «Курьер. Среда. Бердск» вышла вторая часть фотомарафона «Мой питомец». Помните, что вы нам высылали своих попугайчиков, варанов, кошек, собачек? Теперь они вам улыбаются со страниц газеты! Спешите купить номер №48 — последний в 2018 году.

Первая часть фотомарафона была опубликована в №47, который вы тоже можете приобрести в редакции по адресам: ул. К. Маркса, 24 офис 2 и ул. Ленина, 38.