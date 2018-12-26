Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Сегодня, 26 декабря, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №48/2018.

В номере вы прочтете:

1. Начался суд над экс-директором КБУ и его пособниками по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей.

2. Как автобусы будут ходить в Бердске на новогодних каникулах.

3. Депутат сравнил чужой мусор на бердской свалке с ядерными отходами.

4. Мэр Бердска в эксклюзивном интервью — о дырах на асфальте, театре и дорогах в отдаленные районы.

5. На несколько часов Бердск остался без холодной и горячей воды.

6. Как земля бердского водозабора оказалась в частных руках?

7. Коммунальный коллапс: В 30-градусный мороз 188 домов остались без тепла.

8. За 17 млн рублей продадут землю на берегу Обского моря.

9. Депутатов Бердска лишили полномочий.

10. Новогодние поздравления бердчанам!

11. Афиша событий на новогодние каникулы — до 8 января 2019 года.

12. Фотомарафон: Итоги акции «Мой питомец» — часть II.

13. Оружие сирийских террористов показали на выставке в Бердске.

14. Акция: Более 140 подарков и около 50 тыс. рублей собрали благотворители для больных детей и одиноких стариков к Новому году.

15. Начальник отдела МВД по Бердску — о коррупции и оскорблении полицейских.

16. Сгорели 5 дорогих автомобилей вместе с СТО из-за взрыва.

На обложке — Коммунальный апокалипсис: бердчани сидят без тепла и воды.

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