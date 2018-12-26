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Песков озвучил позицию Кремля по поездке в Турцию детей чиновников из Клинцов

Прокуратура Брянской области нашла нарушения в организации поездки. Информацию о предстоящей поездке местные власти скрыли.

26.12.2018 Фото: Кремлин.ру Один комментарий
 
Песков озвучил позицию Кремля по поездке в Турцию детей чиновников из Клинцов

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с поездкой детей брянских чиновников в Турцию.

«Мы из СМИ узнали об этой ситуации. Мы видим, что реакция весьма критическая, но мы видим также, что определённая дискуссия существует — раз, и определённые действия на то, чтобы выправить ситуацию», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле не сомневаются, что занимавшийся организацией поездки благотворительный фонд сам примет меры, чтобы эту ситуацию урегулировать, передает РТ.

Ранее глава города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов сообщил, что намерен возместить расходы на организацию поездки в Турцию детской делегации, в составе которой оказались дети местных чиновников, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

24 декабря стало известно, что прокуратура Брянской области нашла нарушения в организации поездки.

В частности, установлено, что информация о поездке не была размещена ни на сайте органов местного самоуправления, ни в официальном печатном издании города, ни где-либо ещё, что нарушает права несовершеннолетних на равный доступ для отдыха и досуга.


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(1) Комментарий

  1. Бердчанин

    А сильно ли нам интересна «позиция Кремля»? С этими все давно уже ясно! 8)

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