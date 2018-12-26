Замерзающих в -35 градусов школьников спасли инспекторы ГИБДД в Новосибирской области

Новосибирские автоинспекторы помогли замерзающим на трассе школьникам, сообщили во вторник в управлении МВД по Новосибирской области.

24 декабря в 19.30 в Черепановском районе экипаж полка ДПС ГИБДД по Новосибирской области, находясь на маршруте патрулирования, получил сообщение от Единой диспетчерской службы о поломке на 45-м километре автодороги Черепаново-Сузун автобуса со школьниками. Дети ехали в Новосибирск из круглогодичного детского лагеря в Сузунском районе.

Старший лейтенант полиции Сергей Каликин и лейтенант полиции Кирилл Гридчин оперативно выдвинулись для оказания помощи пассажирам и водителю неисправного автобуса. Температура воздуха в тот момент была около -35 градусов.

Прибыв на место, автоинспекторы выяснили, что у автобуса «Вольво», в салоне которого находилось 38 школьников и несколько взрослых, сломалась топливная система.

Сотрудники ДПС пересадили пассажиров в проходящий мимо междугородний автобус и направили их по дальнейшему маршруту, после чего помогли водителю эвакуировать неисправное транспортное средство в теплое помещение для ремонта.