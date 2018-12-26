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Санкции против Украины расширил Медведев

В списке физических и юридических лиц, на которых распространяются специальные экономические меры, добавилось 200 пунктов.

26.12.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев
 
Санкции против Украины расширил Медведев

Дмитрий Медведев

Премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что подписал постановление, которым расширил список физических и юрлиц Украины, подпадающих под российские ограничительные меры.

«Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление», — говорится в твиттере главы правительства.

«Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России», — пояснил Медведев.

Позже в правительстве пояснили, что «списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций», передает «Интерфакс».

Согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства вечером во вторник, помимо дополнений в списке физлиц, включенных в санкционный список, в котором появилось 245 новых позиций, на семь компаний увеличился перечень юрлиц, среди которых предприятия оборонного комплекса Украины (госконцерны «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт»), «Государственный экспортно-импортный банк Украины», одна из крупнейших энергогенерирующих компаний страны «Центрэнерго», «Страховая группа «ТАС» и транспортно-логистические организации (ТЭП «Вертикаль», «Первая логистическая компания»).

1 ноября премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении физических и юридических лиц Украины. Санкции распространяются на 322 физических лица и 68 юридических лиц.

Они предусматривают заморозку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества этих лиц на территории РФ, а также запрет на вывод капитала за пределы России.

Санкции распространяются, в частности, на судей Конституционного суда Украины, депутатов Верховной рады 8-го созыва, крупных украинских предпринимателей, чиновников администрации президента Украины, руководителей исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний. Юридические лица, подпадающие под санкции, контролируются крупнейшими бизнесменами Украины.


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