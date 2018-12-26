Выгорела полностью Mazda Demio в Северном микрорайоне Бердска

В Бердск огонь уничтожил еще один автомобиль, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

24 декабря в 18:42 в микрорайоне Северном загорелся автомобиль Mazda Demio. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, вспыхнула машина, припаркованная у дома №19.

В результате пожара весь автомобиль поврежден огнем. В 19:15 пожар был ликвидирован с участием двух пожарных машин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в понедельник в городе сгорели еще два автомобиля. В 00:40 загорелась «Тойота РАВ-4» в бердском микрорайоне Южном. В результате пожара огнем поврежден салон автомобиля и моторный отсек. Утром 24 декабря на дороге к дачам у водозабора сгорел «Дэу». Как рассказал начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков, водитель согревал двигатель полушубком.

А двумя днями ранее огонь уничтожил 5 автомобилей и СТО после взрыва, сообщил «Курьер. Среда. Бердск».