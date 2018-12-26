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Выгорела полностью Mazda Demio в Северном микрорайоне Бердска

Только за одни сутки в Бердске огнем уничтожено три машины в разных районах города. В субботу сгорели 5 автомобилей, стоявшие в СТО на ремонте.

26.12.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Выгорела полностью Mazda Demio в Северном микрорайоне Бердска

За три дня в Бердске сгорели 8 автомобилей

В Бердск огонь уничтожил еще один автомобиль, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

24 декабря в 18:42 в микрорайоне Северном загорелся автомобиль Mazda Demio. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, вспыхнула машина, припаркованная у дома №19.

В результате пожара весь автомобиль поврежден огнем. В 19:15 пожар был ликвидирован с участием двух пожарных машин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в понедельник в городе сгорели еще два автомобиля. В 00:40 загорелась  «Тойота РАВ-4» в бердском микрорайоне Южном. В результате пожара огнем поврежден салон автомобиля и моторный отсек. Утром 24 декабря на дороге к дачам у водозабора сгорел «Дэу». Как рассказал начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков, водитель согревал двигатель полушубком.

А двумя днями ранее огонь уничтожил 5 автомобилей и СТО после взрыва, сообщил «Курьер. Среда. Бердск».

 


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