Забил до смерти кирпичом и молотком случайного собутыльника бывший зэк в Новосибирске

В Новосибирской области расследуется уголовное дело по факту убийства мужчины в собственной квартире, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Следственным отделом по Октябрьскому району Новосибирска СКР России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 2 ст. 167 УК РФ (уничтожение имущества).

По данным следствия, 20 декабря в вечернее время 33-летний мужчина, находясь на остановке общественного транспорта познакомился с 51-летним мужчиной, в ходе разговора последний предложил ему пойти домой, и употребить спиртные напитки.

-В ходе распития спиртных напитков, между мужчинами произошла ссора, в ходе который гость нанес 51-летнему хозяину квартиры около 10 ударов кирпичом по голове, после еще около 25 ударов металлическим молотком. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от полученных телесных повреждений. После совершения преступления, совершил кражу сотового телефона, поджег квартиру и покинул место происшествия, — рассказали подробности в СК.

Подозреваемый в совершении преступления задержан сотрудниками полиции и доставлен к следователю СКР. В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступлений, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По информации управления МВД по Новосибирской области, 21 декабря после тушения пожара в квартире дома по улице Б. Богаткова был обнаружен труп 51-летнего хозяина с телесными повреждениями в области головы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления — 33-летнего ранее судимого за разбой и грабеж жителя Новосибирска.

Предварительно установлено, что фигурант в августе текущего года освободился из мест отбывания наказания, после чего нигде не работал и не имел постоянного места жительства. Убив случайного знакомого, пытаясь скрыть следы преступления, злоумышленник совершил поджог квартиры и скрылся, забрав с собой телефон и куртку потерпевшего.

Фигурант был задержан на станции метро «Золотая Нива» и помещен под стражу. Полицейские изъяли у него кирпич и молоток, которыми было совершено преступление, а также имущество, похищенное у убитого мужчины.