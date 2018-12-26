«Шпионскую» технику для личной безопасности разрешили использовать в России

Верховный суд РФ разъяснил, что гражданин не может быть привлечен к уголовной ответственности за приобретение и использование спецсредств, предназначенных для негласного получения информации, если он сделал это для обеспечения безопасности себя или своих близких, а также для слежения за животными.

«Не могут быть квалифицированы по статье 138.1 УК РФ (незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) действия лица, которое приобрело предназначенное для негласного получения информации устройство с намерением использовать, например, в целях обеспечения личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности имущества или в целях слежения за животными и не предполагало применять его в качестве средства посягательства на конституционные права граждан», — говорится в постановлении пленума ВС РФ, принятого во вторник.

При этом отмечается, что «технические устройства (смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы и т.п.) могут быть признаны специальными техническими средствами только при условии, если им преднамеренно путем технической доработки, программирования или иным способом приданы новые качества и свойства, позволяющие с их помощью негласно получать информацию».

Пленум разъяснил судам, что нельзя привлекать к ответственности лиц, которые приобрели спецсредства через интернет и при этом не знали об их истинном предназначении, передает Интерфакс.

«Само по себе участие в незаконном обороте специальных технических средств не может свидетельствовать о виновности лица в совершении преступления, предусмотренного статьей 138.1 УК РФ, если его умысел не был направлен на приобретение и (или) сбыт именно таких средств (например, лицо посредством общедоступного интернет-ресурса приобрело специальное техническое средство, рекламируемое как устройство бытового назначения, добросовестно заблуждаясь относительно его фактического предназначения)», — говорится в документе.

«В случаях, когда для установления принадлежности технического устройства к числу средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, требуются специальные знания, суд должен располагать соответствующими заключениями специалиста или эксперта», — добавили в ВС РФ.

Разрешено пользоваться системами для обеспечения безопасности людей и имущества, GPS-трекерами для слежения за животными, смартфонами, диктофонами, видеорегистраторами. Является ли конкретное устройство шпионской техникой, суд должен решать, полагаясь на мнение эксперта.

Граждане не должны попадать на скамью подсудимых в бытовых ситуациях, рассказал в эфире радио Sputnik эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.

«Если человек считает, что он стал очевидцем противоправных действий или что в отношении него совершаются противоправные действия, он вправе зафиксировать это. В этом плане ведение скрытой записи разговора оправдано и даже законно. При этом если это начинает применяться скрытно от других людей и камуфлировано под другую аппаратуру, это незаконно и за это наказывают. Потом получаются инциденты, когда ручка с фотоаппаратом приводит на скамью подсудимых или те же GPS-трекеры, которые теоретически могут скрытно от человека фиксировать его местоположение. Казуистика началась давно, когда появились GPS-трекеры. Определение координат было незаконным. Потом навигаторы появились в каждом мобильном телефоне, это стало абсурдным. Примерно та же ситуация происходит сейчас – люди попадают на скамью подсудимых в бытовой ситуации или в ситуации обороны. Злоумышленников вообще мало останавливают запреты, о них надо думать в последнюю очередь», – считает Евгений Ющук.