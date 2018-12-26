Календарь «Бердская красавица-2019» можно бесплатно взять в редакции «Курьер.Среда.Бердск»»

Дорогие читатели! Традиционный календарь «Бердская красавица-2019» прибыл из типографии в редакцию.

Вы можете взять свой экземпляр в редакции по адресам: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2 и ул.Ленина, 38 — с дальнего торца, с 9.00 до 19.00.

С наступающим Новым годом! Спасибо, что вы снами!