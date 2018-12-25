Заплатит за поездку детей чиновников в Турцию вместо детей из бедных семей мэр Клинцов
Глава города на Брянщине Олег Шкуратов заявил, что намерен полностью возместить расходы на поездку делегации в Турцию, в состав которой попали дети местных чиновников. Сумма составляет примерно 450 тыс. рублей.
Глава города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов . Архивное фото
Глава города Клинцы Олег Шкуратов заявил, что намерен полностью возместить расходы на поездку делегации в Турцию, в состав которой попали дети местных чиновников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.
Позже мэр уточнил РИА Новости, что компенсирует средства, потраченные на пребывание 15 детей чиновников в составе делегации.
«Я находился в служебной командировке, моя поездка обошлась в 30 тысяч рублей. Получается, за 15 детей, которые были в этой поездке, сумма составит 450 тысяч рублей», — пояснил он.
Также известно, что сам Шкуратов тоже принимал участие в поездке, но делал это «на собственные средства».
Из Клинцов в Демре
В марте благотворительный фонд имени Андрея Карлова организовал поездку 50 детей из брянских Клинцов в Демре. Ее приурочили к присвоению одной из улиц турецкого города имени дипломата, который родился в Клинцах.
Позднее выяснилось, что среди делегатов оказались дети местных чиновников, в том числе — мэра города Олега Шкуратова. Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что за это работники администрации Клинцов будут наказаны. В администрации, в свою очередь, отметили, что чиновница, отвечавшая за отправку детей в Турцию, уволилась по собственному желанию.
Представитель прокуратуры региона сообщил РИА Новости, что ведомство еще в апреле провело проверку организации поездки в связи с обращением местной жительницы и выявило ряд нарушений.
Начальник отдела образования Клинцовской городской администрации Жанна Бурнос рассказала, что, кроме детей чиновников, в делегации были ребята из многодетных семей сотрудников правоохранительных органов. По ее словам, вообще делегация должна была состоять из юнармейцев, но не у всех были загранпаспорта.
Вдова посла России в Турции Марина Карлова назвала происходящее травлей детей и ее Фонда и призвала компетентные органы разобраться в ситуации.
Фонд имени Андрея Карлова
Марина Карлова возглавляет благотворительный фонд имени своего мужа.
Российского дипломата застрелили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, его ликвидировали силы безопасности. Карлову присвоено звание Героя России посмертно.
В декабре сообщалось, что Фонд потратил на различные проекты около 25 миллионов рублей за год.
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