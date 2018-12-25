Около 1000 человек поставляют воду, тепло и свет жителям Бердска

Мэр Бердска поздравил на рабочих местах с профессиональным праздником в минувшую пятницу, 21 декабря, энергетиков Бердска. На аппаратном совещании 24 декабря вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров предоставил краткую информацию о деятельности организаций, поставляющих бердчанам тепло, воду и свет.

22 декабря страна отмечала День энергетика. В нашем городе есть несколько предприятий, вносящих вклад в деятельность энергетической отрасли, подчеркнул Захаров.

Комбинат бытовых услуг

Основное предприятие, занимающееся тепло-и водоснабжением — это муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг». В КБУ трудятся около 500 человек. Это крупнейший налогоплательщик Бердска из всех муниципальных учреждений города. На балансе предприятия находятся 131 км теплосетей, почти 300 км водоснабжения, 57 ЦТП и 3 котельных. Это основной поставщик теплоресурсов и водных ресурсов.

ИП Голубев

Четыре котельных принадлежат ИП Голубеву. Они находятся в новых микрорайонах: Молодежном, Белокаменном, Зима-Лето, Бердский дом отдыха. Этими котельными управляет высококвалифицированный персонал. Котельные выдают устойчивое теплоснабжение в районы города, где построены новые дома. Вся необходимая техника для работы находится на балансе предприятия. Служба насчитывает 75 человек.

ТГК-1

ТГК-1 — крупнейшая частная котельная. Работают в ней около 200 человек. Предприятие обслуживает треть города. Здесь постоянно проводится работа по улучшению труда и повышению технологической эффективности. В этом году в котельной проведена модернизация мазутного хозяйства, внедрены новые цифровые системы учета технологических параметров работы предприятия.

РЭС

На бердском участке РЭС трудятся более 60 человек. Производственные площадки — 2,5 кв. км. Общая протяженность линий электропередач — более 0,6 тысяч километров. Основная организация, обслуживающая город. Как жилой фонд, так и многочисленные детские учреждения, базы отдыха и объекты социального назначения.