Ипотеки на 2,67 трлн рублей набрали россияне за 11 месяцев

Объем выдачи ипотеки в России за 11 месяцев текущего года вырос на 45% — до 2,67 триллиона рублей, рассказали РИА Недвижимость в аналитическом центре ООО «Русипотека».

«По итогам 11 месяцев 2017 года было выдано 1,731 триллиона рублей. Прирост около 45%», — сказал собеседник агентства, добавив, что за январь-ноябрь 2018 года было выдано 1,3 миллиона кредитов.

По предварительным оценкам Русипотеки, объем кредитования в ноябре близок к октябрьскому и оценивается в 300 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе.

Источник: realty.ria.ru