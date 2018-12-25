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Мэр Бердска: Готовить дорожное полотно к эксплуатации нужно до выхода людей на работу

Евгений Шестернин поручил тщательно посыпать песко-соляной смесью перекрестки и пешеходные зоны, чтобы с понижением температуры не допустить на них гололеда. (ВИДЕО)

25.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Нет комментариев
 
Мэр Бердска: Готовить дорожное полотно к эксплуатации нужно до выхода людей на работу

Зоны пешеходных переходов 25 декабря обильно посыпали песко-соляной смесью

По графику, с коррекцией на температуру воздуха, происходит уборка территории Бердска. Об этом на совещании чиновников 24 декабря доложил начальник УЖКХ Максим Совбанов.

Графики дежурств на выходные и праздники составлены и направлены в единую диспетчерскую службу, отметил Совбанов.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поручил начальнику УЖКХ при уборке города обратить внимание на пешеходные переходы.

— Идет понижение температуры. Сразу эффект — гололед. В пятницу делал объезд, давал поручения по поводу гололедных явлений. Песко-соляная смесь на перекрестках и пешеходных зонах должна быть. В том количестве, которое я предполагал увидеть, я не увидел. Эти меры нужно принимать оперативно. Я уже объяснял, что очищать территорию и готовить дорожное полотно к эксплуатации нужно утром, до выхода людей на работу, — подчеркнул Шестернин.

Сегодня, 25 декабря, зоны пешеходных переходов были тщательно посыпаны песко-соляной смесью.

Автор видео Галина Панчева


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