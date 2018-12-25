Мэр Бердска: Готовить дорожное полотно к эксплуатации нужно до выхода людей на работу

По графику, с коррекцией на температуру воздуха, происходит уборка территории Бердска. Об этом на совещании чиновников 24 декабря доложил начальник УЖКХ Максим Совбанов.

Графики дежурств на выходные и праздники составлены и направлены в единую диспетчерскую службу, отметил Совбанов.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поручил начальнику УЖКХ при уборке города обратить внимание на пешеходные переходы.

— Идет понижение температуры. Сразу эффект — гололед. В пятницу делал объезд, давал поручения по поводу гололедных явлений. Песко-соляная смесь на перекрестках и пешеходных зонах должна быть. В том количестве, которое я предполагал увидеть, я не увидел. Эти меры нужно принимать оперативно. Я уже объяснял, что очищать территорию и готовить дорожное полотно к эксплуатации нужно утром, до выхода людей на работу, — подчеркнул Шестернин.

Сегодня, 25 декабря, зоны пешеходных переходов были тщательно посыпаны песко-соляной смесью.

Автор видео Галина Панчева

