Рыбу с фекальным запахом ловят в Гуменке в Бердске

Отказался рыбачить на Гуменке, одном из своих любимых с молодости рыбных мест, пенсионер из Бердска. Борис Владимирович с ностальгией вспоминает, какой чистой была в речке вода, и рыбы в ней водилось видимо-невидимо. Теперь же рыбачий улов — немногочисленные окуни и караси, изредка чебак. Но улов этот, по словам пенсионера, вряд ли можно употреблять в пищу.

— Рыба имеет очень неприятный запах. Ее даже кошки не едят. Я сам рыбу не ем, ловлю ее из спортивного интереса. Улов отдаю знакомым. Как-то они сварили консервы, так от них шел запах, как из туалета. Многие рыбаки старшего поколения, как и я, отказались от рыбалки на Гуменке. Вот говорят, что рыбу из Москвы-реки нельзя употреблять в пищу. Неужели и Гуменку превратили в подобную москва-реку, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Борис Владимирович.

Бердчанин говорит, что его мнение субъективно, но нельзя и отбрасывать в сторону те факты, что в Гуменку стекают не только ливненые воды, но отходы животноводства. Возможно, это и повлияло на запах рыбы в речке, предполагает Борис Владимирович.

Другой заядлый рыбак, Анатолий Федорович, на прошлой неделе рыбачил на Гуменке, а после этого варил уху из пойманных карасей и окуней. Рыба имела обычный вкус и запах, в общем, как всегда, уверяет бердчанин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», власть Бердска взяла на контроль ситуацию с загрязнением реки Раздельной, именуемой в народе Гуменкой, летом 2017 года. Поводом для тревоги стала публикация в «Курьер. Среда. Бердск» о загрязнении речки отходами животноводства. Жители жаловались на изменение цвета воды и резкий запах фекалий, исходивший от водоема.

Администрация города сформировала комиссию, которая в срочном порядке выехала на указанные жителями водоемы с целью проверки фактов, изложенных в СМИ. В результате осмотра было выявлено, что вода в озере темного цвета с едким запахом отходов животноводства. Вода по рельефу местности стекает в реку Раздельную и в дальнейшем поступает в Новосибирское водохранилище, которое является объектом федерального значения. Совместно с представителями департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области было проведено расследование и установлен факт загрязнения отходами животноводства озера, расположенного на территории Искитимского района, перетекающего по уклону в реку Раздельную и Обское море. Было направлено письмо в администрацию Искитимского района с требованием принять меры по недопущению дальнейшего загрязнения Гуменки и водохранилища.