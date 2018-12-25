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Арест на полгода продлил суд обвиняемому в «хищении воды» на 170 млн рублей экс-директору КБУ Бердска

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Полиция подозревает в вымогательстве денег за прощение коммунальных долгов экс-замдиректора КБУ Бердска

Материалы проверки выделены из уголовного дела о «хищению воды» на 170 млн рублей. Обвиняемый Дыненков заявлял следствию, что Сергей Орлов вымогал у него миллионы.(ВИДЕО)

25.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер.Среда. Бердск Один комментарий
 
Полиция подозревает в вымогательстве денег за прощение коммунальных долгов экс замдиректора КБУ Бердска

Александр Кожин провел за решеткой 8 месяцев

Сегодня, 25 декабря, началось рассмотрение в суде по существу уголовного дела экс-директора Комбината бытовых услуг Бердска Александра Кожина и его пособников — руководителя МК «Сибиряк» Владимира Дыненкова и бывшего заместителя директора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Сергея Оленича. Их, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», следствие подозревает в «хищении воды» на 170 млн рублей.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что следующее заседание назначено на 31 января 2019 года, а арест трех фигурантов уголовного дела продлен на полгода. Подсудимый Кожин вновь попросил судью бердского городского суда Татьяну Васюхневич о смягчении меры пресечения — с заключения под стражей в СИЗО на домашний арест, сославшись на атрофию нижних конечностей из-за серьезного заболевания. Однако суд принял решение оставить Кожина за решеткой.

Выслушав обвинительное заключение помощника прокурора Анны Беловой, судья удалилась в совещательную комнату, чтобы принять решение по мере пресечения троим подозреваемым. В это время участники процесса обсуждали участие в деле уже бывшего замдиректора по сбыту КБУ Сергея Орлова.

По словам адвоката Евгения Нахабина, органы внутренних дел центрального района Новосибирска выясняют, действительно ли бывший замдиректора КБУ вымогал у Дыненкова деньги за понижение долга МК «Сибиряк» перед муниципальным предприятием.

— Из материалов уголовного дела, материалы в отношении Орлова выделены и направлены для уголовно-процессуальной проверки. Преступление было совершено на территории Центрального района Новосибирска. Орлов приезжал в офис к Дыненкову, где происходили эти действия. По территориальной подсудности проверка сообщения о преступлении находится в органах внутренних дел по Центральному району Новосибирска. У меня сведений о принятом решении пока нет. Были разные суммы, но могу сказать, что они исчислялись миллионами, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Нахабин.

По словам адвоката, Дыненков со сведениями о вымогательстве со стороны Орлова обратился к главе города Евгению Шестернину. Он же для разрешения действий направил его к Кожину, чтобы последний стал лично заниматься вопросом по начислению задолженности.

-Было принято решение о доначислении задолженности за 2 месяца. И в отношении остальной задолженности нужно было проводить дополнительную проверку. Нынешний руководитель КБУ Владимир Воспанчук подал иск в арбитражный суд, уменьшив сумму до 65 миллионов рублей, — констатировал адвокат Кожина. — Денежные средства были начислены за неработающий спорткомплекс, который никогда не вводился в эксплуатацию и не потреблял воду. Поэтому в этих обстоятельствах Кожин принял единственно верное решение — рассчитал задолженность за два месяца. А далее нужно было разбираться, прежде чем выходить в суд с каким-либо иском.

Адвокат Юлия Полозова подчеркнула, что, исходя из статистических данных горадминистарции Бердска, в 2017 году весь город потребил воды на 107 млн рублей. Жена Александра Кожина, которая присутствует на многих судебных заседаниях мужа, вовсе заявила, что с формальной точки зрения нужно возбуждать дело в отношении нынешнего директор КУБ Владимира Воспанчука.

-Он ведь простил 100 миллионов рублей. Со 170 заявленных подал иск на 70 миллионов рублей! — заявила жена бывшего директора КБУ Кожина.

Автор видео Марина Волкова


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Весь сюжет: Незаконная вода

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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Змеиный клубок Не разберешься никогда Не работают а только взятки туда-сюда тусуют

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