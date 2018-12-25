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Кресло замминистра занял экс-мэр Бердска Андрей Михайлов

Проиграв выборы главы в Бердске, он взлетел по карьерной лестнице после пары лет работы начальником управления в министерстве энергетики и ЖКХ Новосибирской области.

25.12.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
Кресло замминистра занял экс мэр Бердска Андрей Михайлов

Андрей Михайлов 2,5 года исполнял обязанности мэра Бердска

Бывший и. о. мэра Бердска Андрей Михайлов дослужился до поста заместителя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Информации о новом назначении в в министерстве «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела пресс-службы правительства Новосибирской области Роман Кулаковский, приказ о назначении Михалова заместителем министра подписан 17 декабря 2018 года.

До этого времени Андрей Геннадьевич пару лет занимал должность начальника управления жилищной политики и развития жилищно-коммунального хозяйства. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», это же направление он будет курировать уже в должности замминистра.

Напомним, что житель Искитима Андрей Михайлов стал управлять Бердском после того, как в 30 апреля 2013 году тогдашнего мэра Илью Потапова арестовали на теплоходе «Ремикс» со взяткой в розовом пакетике. В должности первого вице-мэра Бердска Михайлов работал с 2011 года по приглашению Потапова.

До ноября 2016 года Михайлов сидел в кресле градоначальника, но с приставкой и. о. Он с позором провалил экзамен на конкурсе по выборам главы, значительно уступив по баллам нынешнему мэру Евгению Шестернину, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

После скандального поражения Андрей Геннадьевич заявил, что уходит из бердской администрации и даже пошутил, что «после Бердска можно хоть в космос лететь».

Правда, увольняться из администрации Михайлов не спешил. Сначала он ушел в отпуск, а потом на больничный. Впрочем, после того, как на должность первого зама назначили Александра Тужика, Михайлову пришлось уйти.

Добавим, что перед выборами Михайлов дал скандальное интервью новосибирскому изданию, заявив, что его просили уйти с должности и.о. и предлагали другое место, но он отказался.

Долгое время о бывшем и.о. главы ничего не было слышно. Поговаривали, что он якобы открыл фирму в родном Искитимском районе. Иные рассказывали, будто бы Андрей Геннадьевич готовится к выборам в горсовет Бердска и намерен занять пост спикера горсовета. Кроме того, сообщалось, что Михайлов просился на работу в мэрию Новосибирска и даже лично встречался с мэром Анатолием Локтем.

Отметим, что именно Михайлов подписал концессионное соглашение о передаче котельных и сетей фирме «Багире-М» (сейчас соглашения расторгается). Он же принял новую схему теплоснабжения Бердска с 40 локальными котельными. А теперь эту схему меняют и отказываются от такого сценария, так как он не рациональный.


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(4) Комментариев

  1. Новый мэр

    :-D :-D тогда какой сам министр? если зам у него такой

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  2. вова

    Этому доверь ЖКХ — всю область на локальные котельные переведет! :(

    Thumb up 3 Thumb down 0

  3. Энергетик ЖКХ

    Товарища Михайлова привёл товарищ Потапов. Затем, товарищ Потапов присел за все тяжкие, а товарищ Михайлов пошёл к товарищу Локтю.
    Других положительных результатов деятельности товарища Михайлова не наблюдается, кроме партийной принадлежности к нужной ячейке 8)
    Хм… несчастливое число, какое-то…. :-D

    Thumb up 0 Thumb down 0

  4. +1

    Потому что Семка его хороший друг….

    Thumb up 1 Thumb down 0

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