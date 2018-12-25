Падал ли метеорит в Хабаровском крае?

В ходе анализа также выявили значительные изменения в ландшафте реки Бурея.

Специалисты Дальневосточного центра ФГБУ «Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» зафиксировали термическую аномалию в районе схода грунта, перекрывшего русло реки в Хабаровском крае. Об этом сообщается во вторник на сайте учреждения.

24 декабря глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов сообщил ТАСС, что с сопки в 80 км от поселка Чекунда, где проживают около 300 человек, в реку Бурея обвалилась большая масса грунта. Ширина обвала составила примерно километр, высота — до 160 м. В месте за обвалом отмечается подъем воды, образуется наледь, и власти района не исключают подтопление поселка. В администрации, комментируя СМИ причины случившегося, не дали однозначного ответа, предположив, что сход грунта мог быть вызван падением метеорита, опрошенные ТАСС эксперты опровергли это предположение, указав, что никаких данных падения небесного тела не фиксировали.

«Дополнительный анализ десятиминутных изображений КА «Himawari-8″ (метеорологический спутник) позволил выявить в этом районе термическую аномалию, возникшую 12 декабря в 09:50 по местному времени (02:50 мск)», — говорится в сообщении.

Обработка и анализ материалов спутниковой съемки по району Бурейской ГЭС, как уточняется, проводился в связи с обращением руководства ФГБУ «Дальневосточное УГМС». Интерес к району вызван информацией о снижении притока воды в водохранилище Бурейской ГЭС, отмечающегося последние несколько дней.

Сообщается также, что анализ разновременных данных спутника КА «Sentinel-2А» за 9 и 12 декабря позволил выявить значительные ландшафтные изменения у реки Бурея выше водохранилища. Так, на снимке за 12 декабря отсутствует макушка сопки. В сравнении со снимком за 9 декабря просматривается изменение покрова земли, в частности отсутствие растительности, а на замерзшем русле реки наблюдается вода.

«Данные космического мониторинга оперативно переданы подразделениям Росгидромета, МЧС России, администрации полномочного представителя президента в ДФО, в правительство Хабаровского края, Русгидро, Амурское водное бассейновое управление», — говорится в сообщении. Как сообщалось, Бурейская ГЭС работает в штатном режиме, угрозы подтопления поселка, по данным МЧС, пока нет.

Место схода грунта будут постоянно мониторить со спутников

Как сообщили ТАСС в ФГБУ «НИЦ «Планета», специалисты центра будут постоянно мониторить изменения ландшафта в месте схода грунта. «Район схода грунта в Верхнебуреинском районе поставлен на постоянный мониторинг со спутников. Будут отслеживаться ландшафтные изменения», — сказал собеседник агентства. По его словам, потом вся информация для оценки сложившейся в районе ситуации будет передаваться в компетентные ведомства.

«Изменения на реке в части выхода воды мы также увидим по космическим изображениям», — добавили в учреждении.

Там также рассказали, что в ближайшее время будут проведен еще один анализ снимков со спутника района схода, будут сравниваться изображения за 12 и 24 декабря.

Источник: ТАСС