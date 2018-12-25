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Землетрясение произошло в 219 км от Бердска в районе Западно-Сибирская плиты

За прошедшую неделю было зафиксировано несколько слабых землетрясений в Алтайском крае и на приграничных территориях.

25.12.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Землетрясение произошло в 219 км от Бердска в районе Западно Сибирская плиты

Землетрясение произошло на границе Алтайского края

Землетрясение произошло на границе Алтайского края 25 декабря в 00:17 часов по местному времени. Магнитуда в эпицентре землетрясения составила 4 единицы, сообщает пресс-служба Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН. Сотрясение в эпицентре оценивается по шкале Рихтера как интенсивное. При таком землетрясении возможны колебания зданий, трещины в штукатурке и пробуждение спящих людей и животных. Подземные толчки и колебания земной поверхности зафиксированы на глубине 10 километров в районе Западно-Сибирская плиты в 219 км на запад от города Бердска. За прошедшую неделю было зафиксировано несколько слабых землетрясений в Алтайском крае и на приграничных территориях. Ученые предупреждают о повышенной сейсмической активности на стыках тектонических плит. Метеозависимые люди могли почувствовать недомогание и нестабильность в перепадах настроения. Справка: сильное землетрясение, как правило, сопровождается множеством звуков различной интенсивности в зависимости от расстояния до источника его возникновения. Вблизи источника землетрясения слышны резкие звуки, на некотором удалении они напоминают раскаты грома или гул взрыва. В горах возможны обвалы и лавины. Если землетрясение происходит под водой, возникают огромные волны – цунами, вызывающие страшные разрушения на суше. Последствия сильных землетрясений в некоторой степени похожи на последствия ядерного взрыва. По зафиксированным данным исследований сейсмологической активности, самым сильным за всю историю наблюдений стало землетрясение в Ассаме на Тибете в 1950 году, его магнитуда составила 8.6.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН

Источник: katun24.ru


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