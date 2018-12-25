Сбежавшего из психбольницы опасного пациента задержали в Новосибирске

Сегодня, 25 декабря, в Куйбышеве в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального управления Росгвардии задержали находящегося в розыске социально опасного гражданина — Мошкова Виктора Андреевича 1955 г. р.

Он 17 декабря самовольно покинул психиатрическую больницу в Кировском районе Новосибирска, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». СК винит медиков в халатности.

В мероприятиях по розыску гражданина были задействованы все подразделения уголовного розыска, а также наружные службы полиции Новосибирска и районов области. Были отработаны несколько мест возможного нахождения разыскиваемого.

В результате проведенных мероприятий мужчина был задержан сегодня утром в одном из частных домов Куйбышева, где он скрывался от полиции.

Видео ГУ МВД по НСО

