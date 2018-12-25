Акция: Более 140 подарков и 50 000 рублей собрали для детей и стариков жители Бердска

По словам Вячеслава Останина, дети уже давно ждут подарки от Деда Мороза из Бердска
Целая машина со сладкими новогодними подарками, подгузниками, канцелярскими принадлежностями, развивающими играми, игрушками от благотворителей Бердска 22 декабря отправилась в детские туберкулезные больницу и санаторий в Мочище.
Как всегда подарки от бердчан забирал волонтер Вячеслав Останин, который уже более 10 лет помогает больным детям и почти столько же сотрудничает с «Курьер. Среда. Бердск».
По словам Вячеслава Останина, дети уже давно ждут сюрпризы от Деда Мороза из Бердска. И в который раз этот сказочный персонаж принесет больным малышам хорошее настроение и веру в волшебство.
Волонтер не устает благодарить бердчан и поражаться их щедрости, даже в такое непростое время.
Автор видео Галина Панчева
— Дорогие друзья! Мы много лет знаем друг друга. Для больных детей вы уже стали почти родными. В очередной раз очень приятно приехать и забрать подарки в такое непростое для всех время, возможно, в ущерб себе вы передавали их для детей. Это дорогого стоит. Спасибо вам огромное! Вы даже не представляете, как дети ждут эти подарки. Постоянно спрашивают: когда приедет Дед Мороз из Бердска? И когда к ним приходит Дед Мороз — они радуются. И эту радость в их глазах невозможно передать! У некоторых детей, находящихся в больнице и санатории, нет родителей, у кого-то в семье тяжелое материальное положение, у кого-то родители сидят в тюрьмах или злоупотребляют алкоголем или наркотиками. Хочется, чтобы вы почувствовали то тепло и благодарность, которая исходит от ребятишек, когда они берут в руки ваши подарки. Спасибо вам огромное! — поблагодарил благотворителей Вячеслав Останин.
Для больных ребятишек, одиноких старушек и бердских ребятишек, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации благотворители собрали 48 820 рублей. Передали более 140 сладких подарков. На 13 616 рублей 95 копеек редакция закупила шоколадных конфет для подарков больным малышам. Гостинцы от бердчан-благотворителей «Курьер. Среда. Бердск» передаст детям из малообеспеченных семей, а также поздравит от их имени с Новым годом бабушек.
Оставшиеся средства благотворителей в следующем году мы потратим на необходимые вещи для больных детей.
Благодарим!
Для больных ребятишек закупил 25 новогодних сладких подарков и передал в редакцию Совет молодежи компании «Продсиб». Молодые сотрудники «Продсиба» постоянно участвуют в благотворительных акциях. Но в акции «Курьер. Среда. Бердск» они участвовали впервые.
Сладости и канцелярские принадлежности для детей передала в редакцию Мария Владимировна, она же попросила подарить одинокой бабушке плед на диван.
Постоянная участница новогодней акции Надежда Новикова передала для малышни игрушки, канцелярские товары и подгузники.
Пенсионерка Галина Алексеевна и Марина передали по комплекту постельного белья. От Антона его бабушка передала красивое нарядное платье для девочки и карнавальный костюм в упаковке «Кот в сапогах».
Еще одна постоянная участница курьеровских благотворительных акций Валентина Ваулина купила для ребятишек туберкулезного санатория радиоприемник с usb. Она рассказала, что совсем недавно узнала, что на радио есть детский канал.
Для одинокой бабушки передала в подарок электрический чайник бердчанка, не пожелавшая назвать своего имени.
Екатерина передала 4 сладких подарка, раскраски и игрушки. «Просто от бердчан» в редакции «Курьера» оставили игрушки и карандаши для больных деток.
Валентина Лебедева передала 1000 рублей для детей из туберкулезной больницы.
9-летний Матвей Ляскин разорил свою копилку и на все находившиеся в ней деньги, 1000 рублей, купил для больных малышей канцелярские товары, игрушки и пазлы.
Ребятишки из 4А класса школы №5, которые не первый год участвуют в акции, передали в туберкулезную больницу несколько килограммов конфет.
Два подарка передала бердчанка, не назвавшая своего имени. Галина Николаевна купила для детей несколько пакетов шоколадных конфет. 9-летний Вова Шаманаев, а также его бабушка и мама, собрали для больных детей канцелярские товары, два сладких подарка и подгузники. Вячеслав передал подгузники. Алена и Константин Толоконниковы, постоянные участники благотворительной акции, оставили в редакции 6 сладких подарков и большую упаковку подгузников. 34 подарка бердчане принесли в допофис, в том числе 6 подарков ученики 9В класса школы №13, и два подарка передала Татьяна Степановна.
Бердчанка передала два больших пакета с раскрасками. Рассказала, что выбирала такие, которые нравятся ее детям. Надеется, что картинки с удовольствием будут раскрашивать и больные детки.
Коллеги по работе, именующие себя «Снежными бабушками», уже не первый раз участвуют в «курьеровской» благотворительной акции. В этот раз они купили для ребятишек красивые теплые шапки, как для девочек, так и для мальчиков. Сотрудники фирмы «Бастет» почти даром отдали их «Снежным бабушкам». Не забыли бердчанки и о сладостях — передали конфеты для наполнения мешка Деда Мороза. А еще они купили для деток огромной пакет бумаги для рисования.
Бердчане, не назвавшие своих имен, оставили в редакции два сладких подарка, канцелярские товары и игрушки.
От Кати Изотовой передали подгузники для детей и постельное белье для одинокой старушки.
Жители Бердска принесли в редакцию 11 сладких подарков, альбомы и карандаши. 4 подарка передала Наталья, шестиклассник из школы №1 Роман Зенин передал сладкий новогодний подарок для больных малышей, Юрий — сладкий подарок, Женя Иванова — 2 подарка, Елена Кильдибекова — 2 подарка. 4 сладких подарка, вязаные носочки, канцтовары принесли в редакцию Валентина Бабушкина, пакет с канцелярскими товарами и подгузниками — Максим Мезенцев. Евгений Баглай принес 15 сладких подарков. От Елены Михайловны — 5 сладких подарков, от Дмитрия — 5 сладких подарков, от Аллы Святославовны — 2 сладких подарка, от Антона Корниенко — 5 сладких подарков.
Большой пакет с конфетами и канцелярские товары принес бердчанин, не назвавший своего имени. Канцелярские товары и 2 сладких подарка передала семья Михайловых. Максим Мезенцев принес 2 пакета с канцелярскими товарами.
СПАСИБО! Низкий поклон!
Спасибо неизвестному меценату за 1000 рублей!
Спасибо Юлии Вячеславовне — 200 рублей! — (для стариков)
Спасибо Марку Викторовичу — 1000 рублей! (для стариков и Бердска)
Спасибо Ирине Сергеевне — 200 рублей! (подарок для бердских детей)
Спасибо Ирине Сергеевне — 100 рублей! (подарок для стариков Бердска)
Спасибо Татьяне Изотьевне — 100 рублей! (подарок для стариков)
Спасибо Анастасии Евгеньевне — 500 рублей! (на подарки)
Спасибо Марии Владимировне — 1000 рублей! (принесли в редакцию для стариков)
Спасибо Вячеславу Владимировичу — 8000 рублей! (подарки для больных детей)
Спасибо Екатерине Вячеславовне — 250 рублей! (подарок для стариков)
Спасибо неизвестному меценату за 100 рублей!
Спасибо неизвестному меценату за 200 рублей!
Спасибо Алексею Владимировичу — 300 рублей! (подарок для стариков и детей)
Спасибо неизвестному меценату за 200 рублей!
Спасибо Татьяне Изотьевне — 500 рублей! (на подарки детям в больнице)
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