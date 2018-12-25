Акция: Более 140 подарков и 50 000 рублей собрали для детей и стариков жители Бердска

Целая машина со сладкими новогодними подарками, подгузниками, канцелярскими принадлежностями, развивающими играми, игрушками от благотворителей Бердска 22 декабря отправилась в детские туберкулезные больницу и санаторий в Мочище.

Как всегда подарки от бердчан забирал волонтер Вячеслав Останин, который уже более 10 лет помогает больным детям и почти столько же сотрудничает с «Курьер. Среда. Бердск».

По словам Вячеслава Останина, дети уже давно ждут сюрпризы от Деда Мороза из Бердска. И в который раз этот сказочный персонаж принесет больным малышам хорошее настроение и веру в волшебство.

Волонтер не устает благодарить бердчан и поражаться их щедрости, даже в такое непростое время.

Автор видео Галина Панчева



— Дорогие друзья! Мы много лет знаем друг друга. Для больных детей вы уже стали почти родными. В очередной раз очень приятно приехать и забрать подарки в такое непростое для всех время, возможно, в ущерб себе вы передавали их для детей. Это дорогого стоит. Спасибо вам огромное! Вы даже не представляете, как дети ждут эти подарки. Постоянно спрашивают: когда приедет Дед Мороз из Бердска? И когда к ним приходит Дед Мороз — они радуются. И эту радость в их глазах невозможно передать! У некоторых детей, находящихся в больнице и санатории, нет родителей, у кого-то в семье тяжелое материальное положение, у кого-то родители сидят в тюрьмах или злоупотребляют алкоголем или наркотиками. Хочется, чтобы вы почувствовали то тепло и благодарность, которая исходит от ребятишек, когда они берут в руки ваши подарки. Спасибо вам огромное! — поблагодарил благотворителей Вячеслав Останин.

Для больных ребятишек, одиноких старушек и бердских ребятишек, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации благотворители собрали 48 820 рублей. Передали более 140 сладких подарков. На 13 616 рублей 95 копеек редакция закупила шоколадных конфет для подарков больным малышам. Гостинцы от бердчан-благотворителей «Курьер. Среда. Бердск» передаст детям из малообеспеченных семей, а также поздравит от их имени с Новым годом бабушек.

Оставшиеся средства благотворителей в следующем году мы потратим на необходимые вещи для больных детей.

Благодарим!

Для больных ребятишек закупил 25 новогодних сладких подарков и передал в редакцию Совет молодежи компании «Продсиб». Молодые сотрудники «Продсиба» постоянно участвуют в благотворительных акциях. Но в акции «Курьер. Среда. Бердск» они участвовали впервые.

Сладости и канцелярские принадлежности для детей передала в редакцию Мария Владимировна, она же попросила подарить одинокой бабушке плед на диван.

Сотрудники мебельного салона «Дом кухни» принесли в редакцию 10 сладких новогодних наборов.

Постоянная участница новогодней акции Надежда Новикова передала для малышни игрушки, канцелярские товары и подгузники.

Пенсионерка Галина Алексеевна и Марина передали по комплекту постельного белья. От Антона его бабушка передала красивое нарядное платье для девочки и карнавальный костюм в упаковке «Кот в сапогах».

Еще одна постоянная участница курьеровских благотворительных акций Валентина Ваулина купила для ребятишек туберкулезного санатория радиоприемник с usb. Она рассказала, что совсем недавно узнала, что на радио есть детский канал.

Для одинокой бабушки передала в подарок электрический чайник бердчанка, не пожелавшая назвать своего имени.

Екатерина передала 4 сладких подарка, раскраски и игрушки. «Просто от бердчан» в редакции «Курьера» оставили игрушки и карандаши для больных деток.

Валентина Лебедева передала 1000 рублей для детей из туберкулезной больницы.

9-летний Матвей Ляскин разорил свою копилку и на все находившиеся в ней деньги, 1000 рублей, купил для больных малышей канцелярские товары, игрушки и пазлы.

Ребятишки из 4А класса школы №5, которые не первый год участвуют в акции, передали в туберкулезную больницу несколько килограммов конфет.

Два подарка передала бердчанка, не назвавшая своего имени. Галина Николаевна купила для детей несколько пакетов шоколадных конфет. 9-летний Вова Шаманаев, а также его бабушка и мама, собрали для больных детей канцелярские товары, два сладких подарка и подгузники. Вячеслав передал подгузники. Алена и Константин Толоконниковы, постоянные участники благотворительной акции, оставили в редакции 6 сладких подарков и большую упаковку подгузников. 34 подарка бердчане принесли в допофис, в том числе 6 подарков ученики 9В класса школы №13, и два подарка передала Татьяна Степановна.

Бердчанка передала два больших пакета с раскрасками. Рассказала, что выбирала такие, которые нравятся ее детям. Надеется, что картинки с удовольствием будут раскрашивать и больные детки.

Коллеги по работе, именующие себя «Снежными бабушками», уже не первый раз участвуют в «курьеровской» благотворительной акции. В этот раз они купили для ребятишек красивые теплые шапки, как для девочек, так и для мальчиков. Сотрудники фирмы «Бастет» почти даром отдали их «Снежным бабушкам». Не забыли бердчанки и о сладостях — передали конфеты для наполнения мешка Деда Мороза. А еще они купили для деток огромной пакет бумаги для рисования.

Бердчане, не назвавшие своих имен, оставили в редакции два сладких подарка, канцелярские товары и игрушки.

От Кати Изотовой передали подгузники для детей и постельное белье для одинокой старушки.

Жители Бердска принесли в редакцию 11 сладких подарков, альбомы и карандаши. 4 подарка передала Наталья, шестиклассник из школы №1 Роман Зенин передал сладкий новогодний подарок для больных малышей, Юрий — сладкий подарок, Женя Иванова — 2 подарка, Елена Кильдибекова — 2 подарка. 4 сладких подарка, вязаные носочки, канцтовары принесли в редакцию Валентина Бабушкина, пакет с канцелярскими товарами и подгузниками — Максим Мезенцев. Евгений Баглай принес 15 сладких подарков. От Елены Михайловны — 5 сладких подарков, от Дмитрия — 5 сладких подарков, от Аллы Святославовны — 2 сладких подарка, от Антона Корниенко — 5 сладких подарков.

Большой пакет с конфетами и канцелярские товары принес бердчанин, не назвавший своего имени. Канцелярские товары и 2 сладких подарка передала семья Михайловых. Максим Мезенцев принес 2 пакета с канцелярскими товарами.

СПАСИБО! Низкий поклон!

Спасибо неизвестному меценату за 1000 рублей!

Спасибо Юлии Вячеславовне — 200 рублей! — (для стариков)

Спасибо Марку Викторовичу — 1000 рублей! (для стариков и Бердска)

Спасибо Ирине Сергеевне — 200 рублей! (подарок для бердских детей)

Спасибо Ирине Сергеевне — 100 рублей! (подарок для стариков Бердска)

Спасибо Татьяне Изотьевне — 100 рублей! (подарок для стариков)

Спасибо Анастасии Евгеньевне — 500 рублей! (на подарки)

Спасибо Марии Владимировне — 1000 рублей! (принесли в редакцию для стариков)

Спасибо Вячеславу Владимировичу — 8000 рублей! (подарки для больных детей)

Спасибо Екатерине Вячеславовне — 250 рублей! (подарок для стариков)

Спасибо неизвестному меценату за 100 рублей!

Спасибо неизвестному меценату за 200 рублей!

Спасибо Алексею Владимировичу — 300 рублей! (подарок для стариков и детей)

Спасибо неизвестному меценату за 200 рублей!

Спасибо Татьяне Изотьевне — 500 рублей! (на подарки детям в больнице)

Спасибо Елене Юрьевне — 1000 рублей! (подарки бердским старикам и детям)

Спасибо Дарье Андреевне — 200 рублей! (подарок для стариков)

Спасибо Анатолию Владимировичу — 500 рублей! (подарок для больных детей)

Спасибо Владимиру Григорьевичу — 3000 рублей! (детям тубдиспансера)

Спасибо Ирине Николаевне — 300 рублей! (подарок для стариков)

Спасибо Ирине Николаевне — 300 рублей! (подарок для бердских детей)

Спасибо Ирине Николаевне — 300 рублей! (подарок для больницы)

Спасибо Максиму Павловичу — 1000 рублей! (детям)

Спасибо Дмитрию Владимировичу — 1000 рублей! (подарок для больницы)

Спасибо Тамаре Лапа -500 рублей! (подарок для больницы)

Спасибо Анне Павловне — 170 рублей (для стариков)

Спасибо Нине Федоровне и Галине Федоровне — 3000 рублей (для всех поровну)

Спасибо Марии Поликарповне — 300 рублей (для детей)

Спасибо Валентине Лебедевой — 1000 рублей (для детей)

Спасибо Тамаре Дмитриевне — 400 рублей (подарок для детей)

Спасибо неизвестному меценату — 1000 рублей.

Спасибо Наталье Александровне — 500 рублей. (подарок для бердских детей)

Спасибо Галине Анатольевне — 1000 рублей. (подарок для больницы)

Спасибо Юлии Николаевне — 200 рублей. (в больницу детям)

Спасибо неизвестному — 200 рублей!

Спасибо Екатерине Артемьевне — 500 рублей (подарок для больницы)

Спасибо Вадиму Вячеславовичу — 500 рублей! (Детям и старикам)

Спасибо Алексею Олеговичу — 4000 рублей! (Для больницы)

Спасибо Илье Сергеевичу — 2000 рублей! (подарок для бердских детей)

Спасибо Илье Сергеевичу — 2000 рублей! (подарок для больницы)

Спасибо Марии — 3000 рублей! (больным детям)

Спасибо Василию Сорокину — 500 рублей! (больным детям)

Спасибо Павлу Машанову — 2000 рублей! (детям)

Спасибо Светлане — 2000 рублей!

Спасибо Валентине Рощектаевой — 1000 рублей!

Спасибо Егору — 300 рублей! (детям)

Спасибо Егору — 200 рублей! (бабушкам)

Спасибо Николаю Мальенкову — 1000 рублей!

Спасибо Татьяне Ивановне — 100 рублей!

Спасибо Мирте Остапчук — 200 рублей!