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Провайдеров пустят в жилые дома

При этом собственники помещений могут принимать решение о запрете размещения или о демонтаже сетей электросвязи и соответствующего оборудования на объектах общего имущества дома.

25.12.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Провайдеров пустят в жилые дома

Сенаторы предложили упростить провайдерам доступ в жилые дома

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, облегчающий доступ в жилые дома операторам связи. Документ устанавливает право оператора на получение у лица или организации, ответственной за содержание дома, условий для размещения своего оборудования. Также регламентируется порядок взаимодействия провайдера и управляющей компании — она будет сообщать о размещении оборудования на своем сайте.

При этом собственники помещений могут принимать решение о запрете размещения или о демонтаже сетей электросвязи и соответствующего оборудования на объектах общего имущества дома. Законопроект также предусматривает специальное основание для размещения оборудования в жилом доме — технические условия. В нем прописано, что за установку оборудования связи и доступ к нему провайдера плата не взимается, так как в данном случае не используется имущество третьих лиц.
Согласно действующему законодательству, для размещения оборудования связи в жилом доме необходимо согласие двух третей собственников жилья. Авторы законопроекта отмечают, что это трудновыполнимое условие.

Кроме того, отмечается в пояснительной записке, договоры на размещение оборудования связи в жилых домах заключаются с нарушением установленного законодательством порядка либо вообще не заключаются, из-за чего операторы связи сталкиваются с препятствиями со стороны управляющих жилым фондом организаций. В том числе — бывают вынуждены делиться с ними выручкой.

По информации сенаторов, интернет-провайдеры выплачивают управляющим организациям около 2% своей выручки в год. Предложенный законопроект «направлен на создание недискриминационных (равных) условий доступа всех операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов, направлен на обеспечение баланса интересов и конституционных прав собственников, создает важные условия развития современной телекоммуникационной среды», — считают авторы документа.

Источник: РГ


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