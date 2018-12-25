Подпольный крематорий для домашних животных действует в Кирове

На окраине Кирова обнаружен нелегальный крематорий для домашних животных, сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта на своей странице «ВКонтакте». При этом заведение открыто рекламировало свои услуги, обещая скидки для отдельных категорий граждан.

Местные жители заявляют, что крематорий действует уже несколько лет. Несколько раз в неделю в микрорайоне распространяется резкий удушливый запах. Первое обращение от жителей поступило в ОНФ несколько недель назад. Активисты сообщают, что после того, как информация о крематории была направлена в контролирующие органы, ситуация практически не изменилась, он просто начал работать по ночам.

Активисты ОНФ и телеканала «Россия 24» решили поймать работников крематория с поличным и обратились в компанию якобы для того, чтобы кремировать погибшего домашнего питомца. Они нашли сарай из профнастила, в котором стояла специальная печь для сжигания животных. Рядом располагался офис, в котором можно было приобрести урну для праха. Все это делалось нелегально, без предоставления необходимых справок и документов. Вызванный активистами наряд полиции увез сотрудника крематория в отделение.

В региональном министерстве охраны окружающей среды заявили, что знают о деятельности предприятия и даже проводили его проверки. В ходе этих проверок было установлено, что предприятие выбрасывает в воздух фенолы, формальдегиды и сернистые соединения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду.

По итогам визита активистов ОНФ проверку деятельности крематория начала полиция и региональное управление Роспотребнадзора. До этого контролирующие органы не находили оснований для выхода на объект. В местном Роспотребнадзоре заявляют, что у них не было данных о загрязнении воздуха в этой местности, а без этого нельзя было получить согласование прокуратуры на проведение проверки.

Источник: Ъ