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В каком возрасте к людям приходит одиночество?

Как показали исследования, чувство одиночества нарастало в определенных возрастных диапазонах — в 27–30, 55–60 и после 80 лет.

25.12.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
В каком возрасте к людям приходит одиночество?

Чужой среди чужих

Ученые из Калифорнийского университета Сан-Диего определили три периода жизни человека, в которые он наиболее остро чувствует себя одиноким. Результаты исследования представлены в статье на портале WebMD.

Специалисты наблюдали 340 человек в возрасте от 27 до 101 года. Испытуемые заполняли опросники, которые помогли оценить, чувствует ли человек себя обделенным.

Как показали наблюдения, чувство одиночества нарастала в определенных возрастных диапазонах — в 27–30, 55–60 и после 80 лет. При этом на результаты не влияло количество друзей у респондентов.

По мнению исследователей, в первой возрастной группе всплеск одиночества возникает потому, что человек пытается найти свой путь в личной и профессиональной жизни. В 50 лет наступает «кризис среднего возраста» — дети покидают родительское гнездо или возникает риск развода. После 80 лет одиночество может быть вызвано потерей друзей и близких.

Вместе с тем ученые отмечают, что результаты опроса должны быть проверены при помощи большее широкого исследования.

Ранее в ноябре психолог Михаил Хорс рассказал, как бороться с депрессией от соцсетей. В первую очередь надо дозировать процесс.

Источник: iz.ru


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