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Привязать полис ОСАГО к водителю, а не автомобилю хотят в Госдуме

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Привязать полис ОСАГО к водителю, а не автомобилю хотят в Госдуме

Недостатком системы ОСАГО является то, что страхователь несет финансовую ответственность за лиц, которые вписаны в его полис ОСАГО:

25.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 9 коммент.
 
Привязать полис ОСАГО к водителю, а не автомобилю хотят в Госдуме

Законопроект о возможности привязки полиса ОСАГО к водителю внесен в Госдуму

Авторами инициативы выступили депутаты от ЛДПР.
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается дополнить порядок заключения договора ОСАГО возможностью, чтобы полис действовал для любого технического средства (ТС) определенной категории, которым владеет страхователь.

Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Законопроект внесла группа депутатов от ЛДПР — Игорь Лебедев, Борис Пайкин, Ярослав Нилов, Владимир Сысоев.

Авторы законопроекта предлагают, что при наличии такого полиса ОСАГО, заключенного в отношении водителя, человек сможет управлять другим автомобилем той же категории без вписывания его в другой полис — в случае наличия доверенности, с согласия или в присутствии собственника иного ТС.

Несмотря на то, что законодательством провозглашена обязательность страхования гражданской ответственности именно гражданина, данный вид страхования фактически осуществляется только в отношении конкретного транспортного средства, отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.

По мнению авторов, недостатком системы ОСАГО является то, что страхователь несет финансовую ответственность за лиц, которые вписаны в его полис ОСАГО: если при вине лица, вписанного в полис, происходит ДТП, то даже если сам владелец ТС водит его безаварийно, стоимость полиса для него возрастает.

Документ предполагает, что граждане смогут выбирать, какой вид договора ОСАГО (привязанный к водителю или автомобилю) является для них наиболее практичным и экономически выгодным. Авторы предлагают, чтобы на размер стоимости полиса ОСАГО влиял только его возраст, стаж и аварийность (сейчас влияет еще и территория использования, а также мощность автомобиля).

Реформа ОСАГО
Тем временем к внесению в Госдуму готовится законопроект Минфина, реформирующий систему тарификации в ОСАГО. Его цель — сделать тариф более индивидуальным. Законопроект предполагает введение трех видов полисов ОСАГО с разными вариантами лимитов: 500 тыс. руб. за вред жизни и здоровью и 500 тыс. за вред имуществу, по 1 млн и по 2 млн руб. соответственно (сейчас — 500 тыс. руб. за вред жизни и здоровью и 400 тыс. руб. за вред имуществу).

Документ вводит возможность купить полис ОСАГО на срок до трех лет (сейчас максимум — год). Кроме того, проект предусматривает поэтапную отмену коэффициента мощности (с 1 сентября 2019 года) и территории (с 1 сентября 2020 года) и замену этих коэффициентов возможностью для страховщиков устанавливать базовый тариф с отклонением сначала 30%, а затем 40% вверх и вниз от границ коридора.

Источник: ТАСС


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(9) Комментариев

  1. Владимир Ильич

    «Хорошая идея?»
    Очень правильная идея, если примут в ГД.

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    • a.danilov

      выгодно тем у кого много авто в семье, но затратно будет тем у кого один авто на несколько водителей.
      Разве нет?

      ps. хотя, отдельные здравые мысли там есть вроде бы.

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      • Аноним

        Зависит от тарифов. Но вообще, конечно, мы скорее в накладе останемся. Не для того реформы делаются, чтобы нам с вами лучше было.

        Хотя в принципе идея здравая.

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        • a.danilov

          как бы здравая- да, но….
          сейчас полис ОСАГО делаем на авто- водителей несколько.
          А после этой реформы, выходит, что на этот же авто надо будет делать несколько(!) полисов. Сомневаюсь, что суммарная стоимость будет ниже- ответственность же при ДТП не становится меньше и страховые себе в убыток не станут работать.
          А вот, если бы я допустим, один водитель со своим автопарком- тогда да, выгодно. Один полис.

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          • Аноним

            Солидарен.
            Вроде не то ЕР, а получается что результатом будет обогащение именно страховых.
            Основания простые:
            1. водителей в стране гораздо больше чем автомобилей. Значит страховок будет больше
            2. категория В означает легковые авто.
            Я например попадаю в вилку от 100 до 125 сил и в бердске проживаю.
            А мне выдадут страховку на любую машину в России мощностью хоть 350 лошадей? Понятно что цена будет увеличена.

            Короче, если здравое зерно и есть, то оно просто потерялось и остался один бред!

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  2. АнтиЯ

    Давно пора и это правильно, но этого никогда не будет, взять 2 тысячи рублей 1 раз или 2 тысячи 5 раз, никто не откажется от «халявного бабла»

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  3. Аноним

    Да какая в общем-то разница? Так или сяк.

    Всё равно ОСАГО это принудительное, по выдуманным выгодоприобретателями (РСА) ценам. На водителей (или более обще — граждан РФ низшего сословия) всем глубоко плевать.

    Я лично лет лет 6 или 7 в этом лохотроне уже не участвую. Сэкономил примерно 40 тысяч за это время. Чего и вам советую.

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    • Аноним

      про введение автоматической фиксацией камерами слышали?
      нынче пробивается за секунды наличие страховки по номеру авто.
      Удачи вам :-D

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      • Аноним

        А вас — сколько раз вас пробивали за секунды? Или вы типичный очевидец? :-D

        Ещё раз: 40 тысяч в плюсе. Но вообще каждый сам творец своей судьбы конечно.

        Уже через недельку вам подгонят новых счетов для обязательной оплаты. Много и разных. Потому что только этого вы и достойны :-D

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