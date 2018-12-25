Привязать полис ОСАГО к водителю, а не автомобилю хотят в Госдуме

Авторами инициативы выступили депутаты от ЛДПР.

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается дополнить порядок заключения договора ОСАГО возможностью, чтобы полис действовал для любого технического средства (ТС) определенной категории, которым владеет страхователь.

Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект внесла группа депутатов от ЛДПР — Игорь Лебедев, Борис Пайкин, Ярослав Нилов, Владимир Сысоев.

Авторы законопроекта предлагают, что при наличии такого полиса ОСАГО, заключенного в отношении водителя, человек сможет управлять другим автомобилем той же категории без вписывания его в другой полис — в случае наличия доверенности, с согласия или в присутствии собственника иного ТС.

Несмотря на то, что законодательством провозглашена обязательность страхования гражданской ответственности именно гражданина, данный вид страхования фактически осуществляется только в отношении конкретного транспортного средства, отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.

По мнению авторов, недостатком системы ОСАГО является то, что страхователь несет финансовую ответственность за лиц, которые вписаны в его полис ОСАГО: если при вине лица, вписанного в полис, происходит ДТП, то даже если сам владелец ТС водит его безаварийно, стоимость полиса для него возрастает.

Документ предполагает, что граждане смогут выбирать, какой вид договора ОСАГО (привязанный к водителю или автомобилю) является для них наиболее практичным и экономически выгодным. Авторы предлагают, чтобы на размер стоимости полиса ОСАГО влиял только его возраст, стаж и аварийность (сейчас влияет еще и территория использования, а также мощность автомобиля).

Реформа ОСАГО

Тем временем к внесению в Госдуму готовится законопроект Минфина, реформирующий систему тарификации в ОСАГО. Его цель — сделать тариф более индивидуальным. Законопроект предполагает введение трех видов полисов ОСАГО с разными вариантами лимитов: 500 тыс. руб. за вред жизни и здоровью и 500 тыс. за вред имуществу, по 1 млн и по 2 млн руб. соответственно (сейчас — 500 тыс. руб. за вред жизни и здоровью и 400 тыс. руб. за вред имуществу).

Документ вводит возможность купить полис ОСАГО на срок до трех лет (сейчас максимум — год). Кроме того, проект предусматривает поэтапную отмену коэффициента мощности (с 1 сентября 2019 года) и территории (с 1 сентября 2020 года) и замену этих коэффициентов возможностью для страховщиков устанавливать базовый тариф с отклонением сначала 30%, а затем 40% вверх и вниз от границ коридора.

Источник: ТАСС