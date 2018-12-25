Привязать полис ОСАГО к водителю, а не автомобилю хотят в Госдуме

Законопроект о возможности привязки полиса ОСАГО к водителю внесен в Госдуму
Авторами инициативы выступили депутаты от ЛДПР.
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается дополнить порядок заключения договора ОСАГО возможностью, чтобы полис действовал для любого технического средства (ТС) определенной категории, которым владеет страхователь.
Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Законопроект внесла группа депутатов от ЛДПР — Игорь Лебедев, Борис Пайкин, Ярослав Нилов, Владимир Сысоев.
Авторы законопроекта предлагают, что при наличии такого полиса ОСАГО, заключенного в отношении водителя, человек сможет управлять другим автомобилем той же категории без вписывания его в другой полис — в случае наличия доверенности, с согласия или в присутствии собственника иного ТС.
Несмотря на то, что законодательством провозглашена обязательность страхования гражданской ответственности именно гражданина, данный вид страхования фактически осуществляется только в отношении конкретного транспортного средства, отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.
По мнению авторов, недостатком системы ОСАГО является то, что страхователь несет финансовую ответственность за лиц, которые вписаны в его полис ОСАГО: если при вине лица, вписанного в полис, происходит ДТП, то даже если сам владелец ТС водит его безаварийно, стоимость полиса для него возрастает.
Документ предполагает, что граждане смогут выбирать, какой вид договора ОСАГО (привязанный к водителю или автомобилю) является для них наиболее практичным и экономически выгодным. Авторы предлагают, чтобы на размер стоимости полиса ОСАГО влиял только его возраст, стаж и аварийность (сейчас влияет еще и территория использования, а также мощность автомобиля).
Реформа ОСАГО
Тем временем к внесению в Госдуму готовится законопроект Минфина, реформирующий систему тарификации в ОСАГО. Его цель — сделать тариф более индивидуальным. Законопроект предполагает введение трех видов полисов ОСАГО с разными вариантами лимитов: 500 тыс. руб. за вред жизни и здоровью и 500 тыс. за вред имуществу, по 1 млн и по 2 млн руб. соответственно (сейчас — 500 тыс. руб. за вред жизни и здоровью и 400 тыс. руб. за вред имуществу).
Документ вводит возможность купить полис ОСАГО на срок до трех лет (сейчас максимум — год). Кроме того, проект предусматривает поэтапную отмену коэффициента мощности (с 1 сентября 2019 года) и территории (с 1 сентября 2020 года) и замену этих коэффициентов возможностью для страховщиков устанавливать базовый тариф с отклонением сначала 30%, а затем 40% вверх и вниз от границ коридора.
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«Хорошая идея?»
Очень правильная идея, если примут в ГД.
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выгодно тем у кого много авто в семье, но затратно будет тем у кого один авто на несколько водителей.
Разве нет?
ps. хотя, отдельные здравые мысли там есть вроде бы.
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Зависит от тарифов. Но вообще, конечно, мы скорее в накладе останемся. Не для того реформы делаются, чтобы нам с вами лучше было.
Хотя в принципе идея здравая.
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как бы здравая- да, но….
сейчас полис ОСАГО делаем на авто- водителей несколько.
А после этой реформы, выходит, что на этот же авто надо будет делать несколько(!) полисов. Сомневаюсь, что суммарная стоимость будет ниже- ответственность же при ДТП не становится меньше и страховые себе в убыток не станут работать.
А вот, если бы я допустим, один водитель со своим автопарком- тогда да, выгодно. Один полис.
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Солидарен.
Вроде не то ЕР, а получается что результатом будет обогащение именно страховых.
Основания простые:
1. водителей в стране гораздо больше чем автомобилей. Значит страховок будет больше
2. категория В означает легковые авто.
Я например попадаю в вилку от 100 до 125 сил и в бердске проживаю.
А мне выдадут страховку на любую машину в России мощностью хоть 350 лошадей? Понятно что цена будет увеличена.
Короче, если здравое зерно и есть, то оно просто потерялось и остался один бред!
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Давно пора и это правильно, но этого никогда не будет, взять 2 тысячи рублей 1 раз или 2 тысячи 5 раз, никто не откажется от «халявного бабла»
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Да какая в общем-то разница? Так или сяк.
Всё равно ОСАГО это принудительное, по выдуманным выгодоприобретателями (РСА) ценам. На водителей (или более обще — граждан РФ низшего сословия) всем глубоко плевать.
Я лично лет лет 6 или 7 в этом лохотроне уже не участвую. Сэкономил примерно 40 тысяч за это время. Чего и вам советую.
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про введение автоматической фиксацией камерами слышали?
нынче пробивается за секунды наличие страховки по номеру авто.
Удачи вам
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А вас — сколько раз вас пробивали за секунды? Или вы типичный очевидец?
Ещё раз: 40 тысяч в плюсе. Но вообще каждый сам творец своей судьбы конечно.
Уже через недельку вам подгонят новых счетов для обязательной оплаты. Много и разных. Потому что только этого вы и достойны
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